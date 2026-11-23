El primer movimiento sísmico se produjo a las 19:01 hora local (08:01 GMT) del lunes, de acuerdo con los datos del organismo estadounidense, que situó el epicentro al oeste de la isla Macquarie, a unos 1.500 kilómetros al sureste de Tasmania, en el océano Pacífico sur, y a unos 1.300 kilómetros al sureste de Nueva Zelanda.

El hipocentro, punto en el interior de la Tierra donde se originó el terremoto, se localizó a 10 kilómetros de profundidad. El USGS clasificó el evento con el nivel verde de su sistema de evaluación de impacto, que indica una baja probabilidad de consecuencias significativas en términos de víctimas y pérdidas económicas.

Un segundo terremoto de magnitud 5 se registró a las 15:18 hora local (04:18 GMT), unas cuatro horas antes, a unos 159 kilómetros al sureste de Kokopo, en Papúa Nueva Guinea, con una profundidad de 98,9 kilómetros.

Por el momento, no se han registrado informes de posibles víctimas o daños materiales a causa de los seísmos.

La isla Macquarie, sin población permanente aunque con campañas científicas temporales, está situada en el suroeste del océano Pacífico, pertenece a Australia y se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica, próxima al límite entre las placas del Pacífico y la indoaustraliana.

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Papúa Nueva Guinea, de unos 10,6 millones de habitantes, también forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa franja de gran actividad sísmica y volcánica que rodea buena parte de este océano y concentra numerosos terremotos y volcanes.