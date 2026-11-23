Durante el primer fin de semana, las colas en la capital venezolana fueron significativas, sobre todo el domingo, cuando votaron unas 1.800 personas, pero la votación se sucedió con normalidad y sin incidentes.

De las 121.000 personas registradas para votar en Venezuela para los comicios españoles, unas 5.000 han depositado sus votos en los centros habilitados en Caracas y Valencia (centro-norte), lo que supone apenas un 4 % del censo.

En las generales de 2023, la participación en Venezuela fue del 7,49 %, con 8.800 votos.

Venezuela es uno de los países latinoamericanos con mayor censo electoral y el séptimo en el mundo -después de Argentina, Francia, EE.UU., México, el Reino Unido y Brasil-, aunque ha disminuido significativamente en los últimos años debido a la situación política en el país y por la marcha de muchas de las personas registradas.

Los españoles celebrarán el domingo 29 elecciones generales para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado. De la composición del nuevo Legislativo dependerá la elección del próximo presidente del Gobierno.

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En el exterior, las votaciones se extienden hasta el 26 de noviembre.

Pedro Sánchez, el actual jefe del Ejecutivo, es el candidato del PSOE (socialistas), mientras que la derecha del PP está representada por Alberto Núñez Feijóo, a la izquierda del PSOE está el Frente Amplio (representado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau) y el candidato de la extrema derecha de VOX es Santiago Abascal.