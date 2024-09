Jonathan Fabbro: “Mi cabeza está en paz”

Jonathan Fabbro rompió el silencio y habló con el medio mexicano TV y Novelas, país donde se encuentra detenido desde el 20 de diciembre, cuando las autoridades mexicanas lo arrestaron en un hotel de Cholula para cumplir una orden de captura girada por Interpol. Según se publica, reafirmó su inocencia -como lo hizo al ser detenido- y dijo esperar ser pronto extraditado para declarar y demostrar que lo acusan injustamente.

Lea la entrevista completa haciendo click aquí.

Fabbro es acusado en Argentina por presunto abuso sexual con acceso carnal agravado en una menor de 11 años, además de enfrentar otra acusación similar en Paraguay con una menor de cinco años.

Mediante una entrevista telefónica, Fabbro señaló que “hay suficientes pruebas para demostrar mi inocencia. Estoy esperando ir ante el juez y poder declarar lo antes posible”. Agregó que contrademandará.

Al ser consultado por qué no se presentó desde abril, cuando era buscado por primera vez, responsabilizó a su representante legal de ese entonces por no ponerlo al tanto de lo que ocurría: “Mi abogado anterior nunca me comunicó nada de presentarme a declarar, sabiendo que yo podía ir cuando él quisiera. Yo confié mucho en cada palabra que él me decía, y jamás me comunicó para ir a declarar; nunca estuve ajeno de presentarme ante la justicia y poder demostrar mi inocencia”, alegó.

(Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que lo sea llamá al 137 línea de SOS Mujer (desde cualquier celular aunque no tengas saldo) o al 911 de la Policía Nacional).

Sobre el día de la detención dijo que su nuevo abogado acordó con la policía de Puebla para entregarse a la justicia, pero los agentes finalmente se adelantaron y fueron a buscarlo.

Lamentó que el club para el que fue contratado en Puebla, razón por la cual se encontraba allí, le haya rescindido el contrato luego del escándalo en el que está envuelto. “Lobos BUAP me rescindió el contrato. Lo puedo entender, pero bueno, ya pasó”, detalló.

Se refirió además al papel de Larissa Riquelme, su pareja, que lo ha acompañado pese a las graves acusaciones que pesan sobre él. “Ella es mi pilar, es una persona que amo con todo mi corazón y me conoce muy bien, por eso nunca dudó de mí y sigue a mi lado. Trata de consentirme cada vez que hay permiso para visitas, me alienta para no decaer”.

Finalmente le consultaron si duerme en paz con todo esto, a lo que replicó: “La verdad, duermo con mucha paz a pesar de que no estoy en mi casa junto a mi familia, y con la conciencia tranquila. Mi cabeza está en paz”.

El juez paraguayo Paublino Escobar declaró en rebeldía al exfutbolista de Cerro Porteño Jonathan Fabbro, y decretó el pasado 24 de enero una orden de captura nacional e internacional contra él.

El 4 de diciembre, un juez argentino pidió la captura internacional de Fabbro, de origen argentino pero nacionalizado paraguayo, para que declarara por un presunto abuso sexual a una niña de nueve años en 2015. Unos días después, el 15 de diciembre, la fiscal paraguaya Carla Rojas acusó al jugador por el presunto abuso sexual de una niña de cinco años.

La orden de captura de Fabbro emitida por el juez paraguayo se suma a la ya cursada por Argentina, hecha con anterioridad, por lo que la del magistrado argentino tiene preferencia. De esta forma, Fabbro tendrá que ser extraditado primero a Argentina y después continuar el proceso judicial correspondiente a Paraguay.