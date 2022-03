¿Qué tener en cuenta para el bienestar de las mascotas?

Muchas personas tienen un amigo no humano (perro, gato, pez, ave, etc.) que les brinda compañía. Por lo general, en la mayoría de los hogares paraguayos hay un perro o un gato, a los que muchos consideran parte de la familia.

En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) recuerda la importancia de mantener la buena salud de los animales, lo que salvaguarda la salud de los miembros de la familia, y así evitar la zoonosis, enfermedad que se transmite de un animal al ser humano; puede ser bacteriana, micótica, viral o parasitaria, e incluso pueden incluir agentes no convencionales y propagarse a los humanos por contacto directo o a través de los alimentos (ejemplo: toxoplasmosis en alguna verdura no higienizada correctamente), el agua o el ambiente.

Existen más de 200 tipos de zoonosis y algunas pueden prevenirse al 100 %, mediante la vacunación (ejemplo: la rabia) y otros métodos.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que una mascota que no conoce otra vida más que estar encadenada, puede sufrir de jalones y lesiones en la piel por el collar, y en su cuerpo por el contacto con el piso, exposición a la lluvia, al sol, al frío y al calor, parásitos y enfermedades. Estos animales son forzados a comer, dormir, orinar y defecar en el mismo lugar. También sufren cuando se les niega la posibilidad de socializar con otros de su especie, ya que son sociales por naturaleza.

¿Atar o no atar al perro?

“Las cadenas pueden fácilmente enredarse al árbol, poste, casa de perro u otros objetos, pudiendo llevar a más lesiones e inclusive la muerte por ahorcamiento. En poco tiempo, los perros se aburren, se sienten solos, se vuelven ansiosos, miedosos, fácilmente alterables y hasta agresivos. Algunas personas creen que los perros amarrados son buenos guardianes. Sin embargo, en lugar de proteger al dueño y a la propiedad, un perro amarrado muy comúnmente se volverá temeroso cuando se le presenta un estímulo, precisamente porque sabe que al estar atado, no podrá escapar” señalan desde el MSPyBS.

Afirman que de igual forma, podría convertirse en un perro agresivo, resultado de la frustración de no poder explorar su ambiente y no poder determinar si el estímulo representa o no una amenaza real. Incluso se han dado casos de perros que muerden o atacan a sus propios dueños.

Los animales deben vivir:

* Sin padecer hambre ni sed.

* Libres de dolor, lesiones y enfermedades.

* Libres de miedo y estrés.

* Libres de incomodidades.

* Libres para poder expresar el comportamiento normal de su especie.

Para que el perro tenga bienestar, necesita:

• Agua fresca disponible siempre y una buena alimentación.

• Cuidados médicos preventivos, así como en caso de enfermedad o accidente.

• Un espacio aseado, con protección de las inclemencias del clima y un lugar cómodo para dormir.

• Ejercitarse y jugar a diario (caminatas y juego con la pelota, etc.).

• Socialización con otros perros y cariño humano.

• Un espacio separado de su área de descanso en donde orinar y defecar.

Consejos para cuidar de las mascotas:

• Mantener un chequeo anual con el veterinario. Los perros y los gatos deben ser vacunados una vez al año contra las enfermedades más comunes (rabia, distemper, parainfluenza, parvovirus, entre otras).

• El veterinario recomendará qué tan seguido desparasitar a la mascota contra los parásitos internos.

• El veterinario podrá indicar cuál es el régimen de control de parásitos externos más indicado para la mascota.

• Limpiar la caja de arena del gato, al menos una vez al día. Hay organismos particulares, como el Toxoplasma, que puede ser evitado por completo si la limpieza se hace diariamente. Embarazadas deben usar guantes para limpiar la caja de arena.

• Las mascotas no deben consumir agua de cualquier sitio (cañerías).

• Higienizar las manos después de tener contacto con la mascota y antes de consumir alimentos.

Importante recordar

Según la Ley 4840/13, “toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal. Esta Ley es aplicable a todos animales domésticos, especialmente perros, gatos, y otros animales. Las denuncias deben realizarse a las Municipalidades, Policía Nacional, Ministerio Público”.