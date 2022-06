Cómo cuidar a los perros y gatos en días húmedos y fríos

Sobre el abrigo de las mascotas, debemos evitar las telas sintéticas , elegir los de lana y algodón para evitar dermatitis. Los canes y gatos de pelo largo aguantan más el frío, pero tienden a formar nudos si no se les peina y seca correctamente. Debajo de los nudos la piel puede estar enrojecida y les causa picazón y mucha molestia.

Los gatos no necesitan ropa en el frío, si mantenerlos en temperatura cálida, cuidar de que los perros o gatos no se acerquen tanto a las estufas. No te asustes si comen menos, es normal.