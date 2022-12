Brasil fuera de Qatar 2022: ¿ fue el karma del gato?

En la conferencia de prensa de la Selección de Brasil, en la que habló Vinicius antes del partido por cuartos de final del Mundial Qatar 2022, un gato quiso robarse el show, pero el jefe de prensa verdeamarela lo tomó y prácticamente lo arrojó de la mesa, lo que desató la crítica de los amantes de michis y otros animales.

Lea más: Los gatos distinguen cuando su dueño habla con ellos

Y, aunque horas después de la conferencia se anunció que la Selección de Brasil adoptó al gato y lo apodó “Hexa”, el mal “ya estaba hecho”. Ahora, en redes sociales atribuyen la derrota de Brasil ante Croacia al karma del gato.

Lea más: Un gato irrumple la rueda de prensa de Vinicius

He aquí los memes:

No fue la mejor manera de tratar al gato

Para la veterinaria Montserrat Viveros “que una persona reaccione así con un gato o perro no significa que los Brasileros no aman a los animales, es más son los que más bien les cuidan y los que tienen más razas y aman las mascotas”.

Lea más: Mundial Qatar 2022: Croacia vs. Brasil, la sexta seguirá esperando

“Esa persona (que arrojó al gato fuera de la mesa), no tuvo tacto y reaccionó mal, En ese caso en especial, no era su mascota, y no fue la mejor manera de tratar al gato”.

Lanzarlo es un maltrato

Para el veterinario Diego Dacak, por su parte, no es incorrecta la forma de agarrar al gato como lo hizo el jefe de prensa de la selección de Brasil.

Lea más: Formulino: El gato VIP de Imola

“Se podría manejar al gato desde esa parte del cuerpo. De hecho las mamás gatas le toman de esa parte cuando es cachorro para trasladarlo. Pero lanzarle de la mesa de la manera en que lo hizo es una agresión hacia el animal”