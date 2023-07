Día Internacional del perro callejero: ¿cómo frenar la superpoblación canina callejera?

La mayor cantidad de perros callejeros abandonados y con propietarios, pero que viven en las calles, se encuentran en los barrios vulnerables, en las villas y asentamientos, por lo que en el día del perro callejero se insta a no abandonar y a promover la adopción responsable.

La veterinaria Nadia Barrozo, de la Dirección Nacional de Bienestar Animal, manifiesta que si bien no existe un registro nacional, en las jornadas de vacunación, castración y las charlas, se puede ver la cantidad de caninos callejeros, así como felinos, que se reproducen sin control alguno.

Jornadas de tenencia responsable

Por lo general, en los barrios, tanto del interior del país, como en capital no solo se ve una gran cantidad de animales en las calles, si no también, están “el perro de la cuadra”, “el perro del barrio”, que son alimentados por algún corazón sensible, pero no tienen familia.

Es por eso que se realizan jornadas de tenencia responsable, de castración, vacunación, etcétera, ya que sólo con educación se logrará frenar la superpoblación.

Lea más: Esterilizar o castrar a su mascota es bueno para la comunidad

Castración gratuita con agendamiento

Si bien, la clínica interna de la Dirección Nacional de Bienestar Animal trabaja de manera conjunta con los municipios y comisiones vecinales de todo el país, también se puede realizar solicitudes de castración en forma particular.

La doctora Nadia Barrozo, explica que la clínica está destinada para atender a los animales decomisados, sin embargo, los martes y miércoles realizan castración gratuita dentro del marco de responsabilidad social.

Para acceder a los turnos y cupos se debe enviar una solicitud al correo electrónico bienestaranimalsg@gmail.com

Otro de los servicios ofrecidos es el programa “seamos ciudadanos” que depende del Ministerio del Interior y lleva el servicios de las instituciones públicas a las zonas más alejadas con acceso a castración y vacunación de caninos y felinos, siempre de forma gratuita.

Listos para ser adoptados

La mencionada clínica se encuentra en el barrio Recoleta de la capital del país, donde están los animalitos rescatados, recuperados y con el alta médica para acceder a una adopción responsable.