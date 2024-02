Mascotas: Comportamiento y duración del celo en las perras

El ciclo estral (celo) de las perras varía mucho, empieza en 6 a 8 meses, dependiendo de que rol tiene en la familia, si son de compañía y son muy mimadas suelen tardar más, explica la veterinaria Monserrat Viveros.

Aunque los machos no entran en celo, cuando las hembras lo hacen, esto puede tener un gran impacto sobre ellos.

Síntomas más visibles

Aumento de tamaño de la vulva y enrojecimiento de la misma.

Sangrado que varía en duración y cantidad de cada individuo, el sangrado dura de 9 a 13 días.

Luego entra el celo (estro) que es el periodo donde deja de sangrar y si se cruza con un macho, acepta al macho y podría quedar preñada, este periodo puede durar de 2 a 7 días. Por eso se habla de un periodo de 15 a 28 días.

A parte de los cambios visibles, la perra cambia de actitud, se esconde, se lame la vulva constantemente, pierden el apetito, se ponen mucho más sensibles.

Luego de terminar el ciclo, si no se cruzaron en ocasiones suelen presentar embarazo psicológico, donde toman juguetes y los cuidan y tratan como su fuese su cachorro, incluso suelen formar leche en las tetillas y como no son succionadas hay casos donde suelen producirse mastitis por embarazo psicológico.

Las hembras tienen dos celos al año

La veterinaria afirma que las hembras tienen dos celos al año, es importante controlar y sobre todo separarles de los machos para que no existan accidentes y tengan crías no deseadas, porque una vez que quedan preñadas ya no se puede hacer nada.

Existen los anticelos, pero no son recomendados, si no querés que tu mascota hembra tenga cachorros lo mejor es la esterilización, este cuidado forma parte de la responsabilidad de ser dueños de una mascota.