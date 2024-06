Un perro entrenado y protegido

Un perro bien entrenado es aquel que empieza desde cachorro con reglas muy claras de comportamiento. Palabras sencillas pero dichas con firmeza lo alejarán de lugares peligrosos como una piscina o la salida a la calle.

Una forma sencilla de delimitar donde hará sus necesidades es colocando papel en ese lugar. ¿Cuándo llevarlo? Poco después de que ha comido y tomado agua. Acompáñelo en ese lugar.

Complemente esta indicación con los paseos diarios para que se acostumbre. Un buen entrenador debe tener en cuenta que el perro necesita una recompensa cuando actúa según se le ha enseñado.

Una golosina para perros, una caricia y una palabra de aliento cada vez que ocurra son incentivos valiosos.

¿Cuánto tiempo necesita el perro para aprender una conducta? Los expertos aconsejan que se dedique unos 20 minutos al día para acostumbrarle a realizar trucos, saltos, giros, traer la pelota que el dueño tira o traer el diario o un juguete.

Un perro entrenado reconoce su nombre y acude

Una mascota no debe estar en un lugar de potencial peligro, nunca cerca de alguien que está cocinando o manipulando agua o alimentos que están hirviendo. Es como cuando tenemos un niño en casa, hay que poner límites para protegerlo.

Llamar a tu can debe significar alegría, juegos, hora de comer. Nuestro amigo canino reconocerá su nombre y acudirá siempre. Es mejor evitar llamarle para castigarle ya que puede que asocie su nombre con un castigo y se mostrará tímido y miedoso.

El perro debe reconocer su nombre y las palabras sencillas como “alto”, “vamos” o “sentado”, con una correa le hará entender quien manda.

No queremos que rompa cosas, entonces, él debe saber que en determinados lugares no debe entrar o no debe tocar zapatos, medias, etc.

Tendrá sus propios juguetes, su sitio para comer y tomar agua y su lugar de descanso.

Con estos primeros pasos entrenará a su perro y obtendrá obediencia y tranquilidad.