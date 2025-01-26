Xoloitzcuintle: todo sobre el perro mexicano sin pelo que fascinó a los aztecas

El Xoloitzcuintle tiene un linaje que se remonta a más de 3.000 años. Este perro ha sido un compañero cercano de las culturas precolombinas de México, incluidos los aztecas, toltecas y mayas.

Su nombre proviene del dios azteca Xolotl, y “itzcuintli”, que significa perro en náhuatl.

Según la mitología, se creía que este perro guiaba a las almas en su viaje al inframundo.

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Características físicas del Xoloitzcuintle

Una de las características más distintivas del Xoloitzcuintle es su falta de pelo, aunque también existen variantes con pelaje.

La ausencia de pelo es el resultado de una mutación genética natural. Esta peculiaridad le confiere un aspecto inusual y atractivo, además de ser una ventaja en regiones de clima cálido.

El Xolo viene en tres tamaños diferentes: toy, mediano y estándar, adaptándose a diversas necesidades de espacio y estilo de vida.

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Personalidad y comportamiento del perro Xoloitzcuintle

Los Xoloitzcuintles son conocidos por ser inteligentes, leales y cariñosos con sus familias.

Son excelentes perros de compañía que disfrutan de la compañía humana y tienden a desarrollar lazos fuertes con sus dueños.

Debido a su naturaleza protectora, pueden ser reservados con los extraños, lo que los convierte en buenos perros guardianes.

Los Xolos requieren una socialización adecuada desde una edad temprana. Su inteligencia facilita su entrenamiento, pero necesitan una dirección clara y consistente.

Consideraciones de cuidado

El cuidado de un Xoloitzcuintle es relativamente sencillo, especialmente para las variantes sin pelo.

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Necesitan protección contra el sol debido a su piel expuesta y pueden beneficiarse del uso de cremas hidratantes para mantener la piel saludable.

Aunque no requieren de cepillado, las variantes con pelaje deben recibir el mismo cuidado que cualquier otra raza de pelo corto.

Asimismo, es importante vigilar su higiene dental y mantener una rutina de actividad física regular para evitar el sobrepeso y promover un bienestar general.

Los Xoloitzcuintles, por lo general, son perros saludables con una expectativa de vida de entre 12 y 15 años. Sin embargo, como cualquier raza, pueden ser propensos a ciertas afecciones, incluyendo problemas dentales debido a la predisposición genética que también afecta la formación de dientes.

Importancia cultural del Xoloitzcuintle

Además de su lugar en la historia y la mitología, el Xoloitzcuintle tiene un significado cultural contemporáneo en México.

Es reconocido como un símbolo del patrimonio nacional y ha sido objeto de diversos homenajes en la cultura popular, incluidos el cine y la televisión.