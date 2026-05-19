Mascotas
19 de mayo de 2026 a la - 13:12

Todo sobre el perro de la raza Shih Tzu: origen, cuidado y personalidad

Perro de raza Shih Tzu.
Perro de raza Shih Tzu.Shutterstock

El Shih Tzu es una raza de perro que ha capturado el corazón de muchos amantes de los animales alrededor del mundo. Su historia, personalidad y características lo hacen destacar entre otras razas, y su popularidad sigue creciendo.

Por ABC Color

El Shih Tzu es originario del Tíbet, donde estos pequeños perros eran altamente valorados y considerados sagrados.

Su nombre, que significa “perro león” en chino, refleja su apariencia majestuosa. Históricamente, el Shih Tzu fue un compañero querido por la nobleza china durante varios siglos.

A menudo eran regalados como ofrendas de paz entre líderes tibetanos y chinos.

Perro de raza Shih Tzu.
Perro de raza Shih Tzu.

Durante la dinastía Ming, alcanzaron un estatus casi divino y se les veneraba en los palacios.

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Se cree que el Shih Tzu es producto de un cruce entre el Pequeño Perro León Chino y el Lhasa Apso, combinando la elegancia imperial con una naturaleza amistosa y juguetona.

Apariencia física, personalidad y comportamiento del Shih Tzu

El Shih Tzu es fácilmente reconocible por su distintivo pelaje largo y denso, que a menudo requiere mantenimiento frecuente para evitar enredos.

Otra característica notable es su cara corta y ancha, con una expresión dulce y amigable, junto con una nariz chata que le confiere su legendario “rostro de crisantemo”.

Perro de raza Shih Tzu.
Perro de raza Shih Tzu.

Estos perros generalmente pesan entre 4 y 7 kilogramos y miden entre 20 y 28 centímetros de altura.

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Sus ojos grandes y oscuros, junto con una cola que se arquea sobre su espalda, completan su aspecto encantador.

El Shih Tzu es conocido por ser un perro cariñoso y amigable, lo que lo convierte en un excelente compañero familiar.

Su actitud alerta y juguetona lo hace adecuado tanto para hogares con niños como para personas solteras que buscan un amigo peludo fiel.

A pesar de su tamaño pequeño, el Shih Tzu posee una personalidad dinámica y vivaz. Son perros inteligentes, aunque a veces tercos, por lo que el entrenamiento debe ser constante y con refuerzos positivos.

Es importante socializarlos desde una edad temprana para asegurar un comportamiento equilibrado.

Cuidados y salud del perro Shih Tzu

El cuidado del Shih Tzu requiere dedicación, sobre todo en lo referente a su pelaje. Cepillarlo diariamente evitará nudos y mantendrá su pelaje sedoso.

Perro de raza Shih Tzu.
Perro de raza Shih Tzu.

Al igual que ocurre con muchas razas de cara chata, son propensos a problemas respiratorios, por lo que es esencial prestar atención a cualquier signo de dificultad para respirar.

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Además, se recomienda realizar chequeos veterinarios regulares para controlar y prevenir problemas derivados de su raza, como infecciones de oído y enfermedades dentales.

Perro de raza Shih Tzu.
Perro de raza Shih Tzu.

Una alimentación equilibrada y ejercicio moderado contribuirán a su bienestar general.

El Shih Tzu es un perro que fusiona historia, belleza y un carácter entrañable en un paquete pequeño y esponjoso.

Sea cual sea el contexto hogareño, este “perro león” del Tíbet aporta alegría y compañía inigualables. Así, cualquier amante de los perros encontrará en él un amigo fiel y lleno de vida que seguramente iluminará su hogar.