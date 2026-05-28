Descubrí las razas de perros más antiguas y su fascinante historia

Estas razas de perros no solo han sido compañeras leales, sino también guardianes de la historia, conservando rasgos y comportamientos que ofrecen una ventana a nuestro pasado compartido.

Identificar qué razas pueden considerarse entre las más antiguas no es tarea simple. Implica un análisis meticuloso de registros históricos, arte antiguo y estudios genéticos modernos.

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Entre ellas, algunas se destacan por su habilidad para adaptarse a diversas funciones humanas, mientras que otras han mantenido sus características originales pese al paso del tiempo y la mano del hombre.

Cuáles son las razas más antiguas de perros

Saluki. Originaria de Oriente Medio, el Saluki es quizás una de las razas conocidas más antiguas, con evidencia de su existencia que se remonta a más de 6,000 años.

Estos perros eran altamente valorados por las tribus nómadas gracias a su rapidez y agilidad, usándolos principalmente para cazar gacelas en terreno desértico.

Basenji. Conocidos como los “perros que no ladran”, los Basenjis tienen un origen documentado en África Central.

Representados en el arte egipcio antiguo, estos perros eran usados por su habilidad para la caza silenciosa.

Su distintivo yodlo, en lugar de un ladrido tradicional, y su instinto independiente son características que han perdurado a lo largo de los siglos.

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Chow Chow. Este perro de aspecto leonino es originario de China y se le atribuye una historia que se extiende por más de 2.000 años.

Originalmente utilizado para diversas labores que incluían la caza, la guardia y el pastoreo, el Chow Chow es conocido por su lengua azul-negra y su lealtad.

Akita Inu. Procedente de Japón, el Akita Inu fue criado inicialmente como perro de caza mayor. Se cree que ha existido desde al menos el año 1603.

Reconocido por su coraje y lealtad, el Akita es una raza venerada en su país de origen, simbolizando salud y buena fortuna.

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Afghan Hound. Este elegante perro es conocido por su velocidad y gracia. El Afghan Hound tiene sus raíces en las frías montañas de Afganistán, donde se le empleaba para cazar en terrenos extremadamente difíciles.

Los registros arqueológicos sugieren que esta raza ha estado acompañando a los humanos durante miles de años.

Impacto cultural e histórico de los perros

Estas razas no solo acompañaron a los humanos en sus tareas diarias, sino que también desempeñaron papeles significativos en las mitologías, artes y simbolismo cultural de sus regiones.

Desde ser guardianes de tumbas hasta emblemas de nobleza, han sido parte integral de nuestras narrativas históricas.

Hoy en día, muchos de estos antiguos guardianes enfrentan desafíos debido a la modernización y los cambios en las preferencias de crianza.

Sin embargo, organizaciones y entusiastas trabajan incansablemente para preservar estos tesoros vivientes de la historia, asegurando que continúen su legado durante muchas generaciones más.