El arte de pasear a tu perro: superando tirones con técnicas y equipos adecuados

Caminar con el perro debería ser un momento de bienestar para ambos, pero muchas familias se enfrentan a tirones constantes que convierten el paseo en una batalla. La buena noticia: con técnica, consistencia y el equipo adecuado, la mayoría de los perros pueden aprender a caminar hasta con la correa suelta cuando esto sea permitido.

Expertos en comportamiento animal recomiendan métodos basados en refuerzo positivo que priorizan la seguridad y el bienestar, y que además son accesibles para cuidadores sin experiencia.

Lea más: Esta es la cantidad de tiempo que deberías pasear a tu mascota

Por qué los perros tiran

Los perros no “nacen” sabiendo llevar correa: tiran porque avanzar suele resultarles gratificante. Olores, personas, otros perros y estímulos del entorno empujan a ir más rápido.

También influyen la emoción, la falta de práctica y, en algunos casos, la ansiedad o la reactividad. Comprender esto ayuda a elegir estrategias que enseñen una alternativa clara: caminar a tu lado con la correa relajada produce cosas buenas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo: seguro, cómodo y claro

Arnés de ajuste frontal o en forma de “Y”. Distribuye la presión y brinda puntos de guía sin forzar el cuello. Evitá los modelos que restringen hombros o rozan axilas.

Correa de 1,5 a 2 metros. Ofrece margen para explorar sin perder control. Las extensibles dificultan el aprendizaje de la tensión constante.

Premios de alto valor y fáciles de comer. Trozos pequeños, variados y reservados para el paseo aceleran el aprendizaje.

Bolsita o riñonera. Facilita reforzar en el momento exacto.

Organizaciones como la American Veterinary Society of Animal Behavior desaconsejan collares de ahorque, pinchos o aparatos de descarga por su riesgo de dolor, estrés y efectos colaterales en el comportamiento.

Lea más: Entendiendo a los perros guardianes: ventajas, riesgos y cómo garantizar una convivencia segura

Si tu perro tiene necesidades médicas o de manejo específicas, consultá con tu veterinario o educador canino.

La técnica base: reforzar la correa suelta

El objetivo es enseñar que mantener la correa floja abre puertas: a seguir avanzando, a oler, a saludar cuando sea apropiado.

Tres principios fundamentales:

Reforzar lo que querés. Cada vez que la correa queda floja y el perro camina a tu lado o ligeramente adelantado sin tensión, marcá ese momento con una palabra corta (“sí”) y ofrecele un premio o continuá la marcha.

Poner el tirón en “extinción”. Si la correa se tensa, detenete. No avances mientras hay tensión. Cuando el perro afloje —porque te mira, da un paso hacia vos o la correa se relaja— reanudá el paseo y reforzá.

Hacer fácil el éxito. Empezá en entornos de baja distracción (pasillo, patio, calle tranquila) y progresá gradualmente a lugares más estimulantes.

Lea más: ¿Cuánto ejercicio necesita tu perro según su raza y edad?

Ejercicios prácticos y progresión

Zona de refuerzo. Decidí una “zona” (al lado izquierdo o derecho). Mientras el perro se mantenga en esa franja con la correa suelta, recibí micropremios cada pocos pasos. Reducí la frecuencia a medida que el comportamiento se estabiliza, sustituyendo por elogios y la propia caminata.

Cambios de dirección. Si aparece tensión, realizá un giro suave de 90° o 180° y reforzá cuando el perro te siga con la correa floja. Evitá tirones; guiá con tu cuerpo y premios.

Paseo “semáforo”. Verde: correa suelta, avanzamos. Amarillo: empieza a tensarse, reducís ritmo y premiás atención. Rojo: tensión firme, te detenés hasta que se afloje. La claridad acelera el aprendizaje.

Uso del entorno. Para perros motivados por oler o explorar, utilizá esos recursos como recompensa: si camina dos o tres pasos con correa suelta, la “paga” es dejarle oler ese arbusto o alcanzar ese poste.

“Mirame” y giro de atención. Entrená en casa a responder al nombre o a “mirame”. En la calle, estas señales te permiten recuperar foco antes de que aparezca el tirón.

Mantené las sesiones iniciales cortas (5–10 minutos), especialmente con cachorros o perros muy excitables.

Lea más: El hipotiroidismo canino: claves para detectar cambios y recuperar la energía de tu mascota

Manejo en situaciones reales

Antes de salir, descargá energía mental. Un par de minutos de búsqueda de comida en casa o juegos de olfato reducen la excitación inicial.

Planificá rutas. Empezar en zonas tranquilas ayuda a que el aprendizaje “cuaje” antes de entrar en calles concurridas.

Distancia, no insistencia. Si tu perro reacciona a estímulos (bicicletas, otros perros), aumenta la distancia y trabaja con premios a un umbral donde pueda pensar y aprender.

Ritmo consistente. Una marcha predecible y señales claras evitan confusiones. Si varias personas pasean al perro, acuerden las mismas reglas y palabras.

Errores frecuentes que frenan el progreso

Reforzar sin querer el tirón. Avanzar mientras la correa está tensa enseña que tirar funciona.

Pedir demasiado, muy pronto. Saltar de un pasillo tranquilo a un parque lleno de estímulos suele producir retrocesos.

Uso de castigos o herramientas aversivas. Pueden suprimir señales de comunicación, aumentar el estrés y empeorar la reactividad, además de riesgos físicos.

Premios poco motivantes o poco frecuentes al inicio. Al principio, la competencia son los olores del mundo; tu recompensa debe ser valiosa y llegar a tiempo.

¿Cuándo pedir ayuda profesional?

Si los tirones persisten pese a la práctica, si hay reactividad, miedo o frustración, o si el perro muestra dolor al caminar, buscá apoyo de un educador canino o etólogo que trabaje con refuerzo positivo, y descartá problemas médicos con tu veterinario.

La guía personalizada acelera el aprendizaje y mejora la seguridad.

Paciencia y consistencia: la clave de los paseos tranquilos

Enseñar a caminar sin tirar no es un truco aislado, sino un conjunto de hábitos que se construyen paso a paso.

Con expectativas realistas, sesiones cortas y consistentes, y reforzando cada avance con precisión, la mayoría de los perros aprenden a disfrutar de paseos relajados que fortalecen el vínculo con sus cuidadores.