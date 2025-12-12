Cómo cuidar a tu perro mayor en las fiestas: consejos para evitar el estrés y el agotamiento

En muchas casas, las fiestas se viven a gritos, risas, abrazos, música alta, visitas inesperadas y, cómo no, con el perro en el centro de atención. Para los perros mayores, lo que para los humanos es celebración puede convertirse en una fuente de estrés, sobre-estimulación y ejercicio excesivo que impacta directamente en su salud.

Lejos de ser solo “un poquito cansado después de un gran día”, la hiperexcitación durante reuniones familiares, fiestas de fin de año o vacaciones puede desencadenar problemas físicos y emocionales en los animales sénior, según coinciden veterinarios y etólogos consultados.

Del “qué bien se lo pasa” al “está agotado”: una línea más fina de lo que parece

Muchos tutores interpretan la excitación del perro como una señal inequívoca de felicidad. Cola agitada, ladridos, carreras de un lado a otro cuando llegan visitas: a primera vista, todo parece positivo.

Lea más: Más allá del look: las razas de perro más saludables y las que requieren más visitas al veterinario

“Un perro puede estar contento y, al mismo tiempo, sobrepasado. La excitación alta no siempre equivale a bienestar”, explica una veterinaria especializada en medicina del comportamiento. “En perros mayores, esa sobrecarga puede tener un coste físico y emocional mayor que en un perro joven”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La edad no solo trae canas en el hocico. Con el tiempo, se acumulan desgastes articulares, problemas cardiacos subclínicos, menor capacidad de termorregulación y, en muchos casos, un sueño más ligero e interrumpido.

Frente a este panorama, una jornada de carreras detrás de los niños, subir y bajar escaleras persiguiendo invitados, o permanecer horas de pie en medio del bullicio, puede ser simplemente demasiado.

Cuando el cuerpo ya no acompaña: riesgos físicos del “exceso de fiesta”

Los especialistas señalan varios frentes en los que la hiperexcitación y el ejercicio excesivo pueden afectar especialmente a perros mayores:

1. Articulaciones y columna. La artrosis, el desgaste de cadera o rodillas y los problemas de columna (como hernias o espondilosis) son muy frecuentes en perros sénior. Saltar repetidamente, girar de forma brusca mientras juegan o resbalan en suelos lisos cuando se lanzan a recibir a una visita puede agravar el dolor y la inflamación.

2. Corazón y respiración. Perros mayores con cardiopatías —a veces aún no diagnosticadas— pueden descompensarse ante esfuerzos intensos y picos de excitación. El jadeo excesivo, la tos o la fatiga rápida después de un periodo de juego y ruido pueden ser señales de alarma.

3. Termorregulación y agotamiento. En ambientes calurosos o cargados, algo típico de casas llenas de gente, un perro mayor corre más riesgo de sobrecalentarse. Si además está muy excitado y no se toma pausas para descansar y beber agua, el cuadro puede evolucionar hacia un agotamiento severo.

Lea más: La asombrosa capacidad de los perros para leer nuestras emociones y señales corporales

4. Trastornos gastrointestinales. La “sobredosis de mimos” suele incluir también premios extra, restos de comida y manos bienintencionadas que ofrecen bocados desde la mesa. El cambio brusco de alimentación y el estrés se combinan para provocar diarreas, vómitos y, en casos extremos, cuadros graves como la pancreatitis.

Hiperestimulación sensorial: el ruido también enferma

No todo es correr y saltar. La sobrecarga sensorial que suponen música alta, múltiples voces superpuestas, gritos de niños, olor intenso a comida y, en ciertas fiestas, fuegos artificiales, puede resultar abrumadora.

“La capacidad de adaptación sensorial disminuye con la edad. Un perro mayor puede volverse más irritable o más asustadizo ante estímulos que antes toleraba sin dificultad”, explica una etóloga clínica.

Algunos signos de que el perro está sobrepasado, aunque siga “recibiendo caricias”, incluyen:

Bostezos frecuentes en momentos de agitación

Lamerse el hocico repetidamente sin comida de por medio

Evitar el contacto o girar la cabeza cuando lo tocan

Orejas hacia atrás, mirada esquiva

Rigidez corporal al ser abrazado o sujetado por niños y adultos

Intención de esconderse debajo de mesas, camas o en otra habitación

Cuando estos signos se ignoran, el animal puede acabar respondiendo con gruñidos o incluso con un mordisco, lo que suele interpretarse erróneamente como “se volvió agresivo de la nada”.

Lea más: Cuando el perro no obedece: los cinco errores de comunicación más comunes que cometen los dueños

El mito de “hay que cansarlo para que esté tranquilo”

Una creencia extendida entre muchos tutores es que “cuanto más ejercicio haga el perro, mejor dormirá y más tranquilo estará”. En perros jóvenes sanos y con un plan de ejercicio adecuado, eso puede tener algo de cierto. Pero el enfoque cambia radicalmente en perros mayores.

“El objetivo no es agotarlos, sino ofrecerles actividad adaptada a su condición física y mental”, señalan veterinarios especializados en geriatría. En un contexto de fiesta, la suma de pequeños esfuerzos (subir y bajar escaleras, ir detrás de cada invitado, caminar sin parar entre las piernas de la gente, juegos repetidos de lanzar pelotas) puede superar lo que el cuerpo del animal puede gestionar.

Además, la combinación de ejercicio físico y excitación emocional —adrenalina, cortisol elevados— no siempre se traduce en descanso reparador. Muchos perros mayores duermen mal la noche después de una jornada intensa y presentan rigidez, cojera, apatía o irritabilidad al día siguiente.

Las fiestas desde sus ojos: cambios de rutina y pérdida de control

Los perros, especialmente los mayores, dependen de la rutina para sentirse seguros.

Las fiestas suelen alterar todos esos pilares:

Cambian los horarios de paseo y comida.

Aparecen personas desconocidas que invaden su espacio.

Mueven muebles, se abren y cierran constantemente puertas.

Se altera el ambiente olfativo y sonoro de la casa.

Para un perro sénior con deterioro cognitivo (el equivalente canino de la demencia), estos cambios pueden ser especialmente confusos. Pueden aumentar la desorientación, los episodios de deambular sin rumbo, los gemidos nocturnos o las conductas ansiosas.

Cómo proteger a un perro mayor sin arruinar la fiesta

Los expertos insisten: no se trata de “encerrar al perro” ni de convertir las reuniones en un velorio, sino de adaptar el entorno y las expectativas a las necesidades del animal.

Algunas recomendaciones prácticas:

Crear un “refugio seguro”. Antes de que lleguen los invitados, conviene preparar una habitación tranquila, con su cama, agua fresca y, si el perro está acostumbrado, música suave o ruido blanco. La puerta puede permanecer entornada o usar una barrera que permita separación sin aislarlo completamente.

Poner límites claros a las visitas. Muchos problemas surgen por desconocimiento. Explicar a familiares y amigos —sobre todo a los niños— que el perro es mayor, que no se le debe molestar cuando esté en su cama ni abrazar a la fuerza, ayuda a prevenir incidentes. También conviene dejar claro que nadie debe darle comida sin preguntar.

Respetar sus tiempos de descanso. Si el perro decide irse a su refugio, no hay que “obligarlo” a volver para que salude o haga trucos. Permitir que se aleje es una forma de protegerlo del exceso de estímulos.

Mantener lo más posible la rutina. Conservar los horarios de paseo y de comidas, dentro de lo razonable, reduce el estrés. En perros con medicación crónica, es clave respetar las tomas y vigilar que el ajetreo no lleve a olvidarlas.

Observar señales sutiles de fatiga o dolor. Andar más despacio, evitar subir al sofá, tumbarse con más frecuencia, jadear sin calor extremo o mostrar apatía repentina son motivos suficientes para retirarlo a un ambiente más tranquilo. Si los signos se prolongan más de 24-48 horas, se recomienda una revisión veterinaria.

¿Y si mi perro “parece feliz” en medio del caos?

Muchos tutores de perros mayores describen a sus animales como más “animados” en las fiestas: se mueven más, piden comida con insistencia, buscan a la gente. La clave, según los especialistas, está en mirar qué ocurre después.

“Que un perro se muestre participativo no significa que su cuerpo no esté pagando un precio”, señala un veterinario generalista con experiencia en consulta geriátrica. “El indicador más honesto suele ser cómo está el animal al día siguiente: si se levanta rígido, cojea, duerme mucho más de lo habitual o rechaza actividad, es una pista clara de que se excedió”.

En algunos casos, la recomendación profesional es, directamente, restringir la participación del perro sénior en determinados momentos: por ejemplo, durante el auge del ruido o mientras hay visitas especialmente efusivas o niños muy pequeños.

Un cambio de mirada: del “es irrompible” al “es vulnerable”

Durante años, la cultura popular ha difundido la imagen del perro como compañero incansable, siempre dispuesto al juego, al trote y a recibir manos encima. En la vejez, esa expectativa puede volverse injusta.

Reconocer la vulnerabilidad de los perros mayores no implica tratarlos como figuras de porcelana, sino aprender a leer sus límites y priorizar su comodidad por encima del entretenimiento humano.

En época de fiestas, en vacaciones familiares o en cualquier situación de “sobredosis de mimos”, la pregunta central es sencilla: ¿quién se beneficia más de esta interacción, el perro o nosotros?

Si la respuesta apunta, una y otra vez, hacia el lado humano, quizá haya llegado el momento de bajar el volumen de la celebración a la medida de quienes, silenciosamente, nos acompañan desde hace años y ahora necesitan, más que nunca, calma, respeto y descanso.