Paraguay declara a los animales como “seres sintientes” para reducir maltratos

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal indicó que el país reconoce por primera vez a los animales como seres sintientes.

Esta ley reconoce que los animales no son objetos de propiedad, sino individuos con un sistema nervioso complejo capaz de procesar no solo el dolor físico, sino el sufrimiento emocional, el miedo y el estrés

Este estatus jurídico transforma a los animales de objetos a sujetos de derecho.

Lea más: Paraguay crea el Ragan, primer registro de agresores de animales

Los pilares claves son:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dignidad intrínseca: Tienen derecho a una vida libre de miedo. Se prohíben prácticas que generen terror o ansiedad prolongada, aunque no haya daño físico.

Reconocimiento de la conciencia: La ley admite que poseen conciencia de sí mismos y su entorno. Su bienestar es un derecho protegido, no un acto de caridad.

El dolor como prueba legal: El “malestar significativo” (angustia, tristeza o soledad extrema) ahora es prueba suficiente para condenar, sin necesidad de heridas visibles.

De la multa a la cárcel

Al reconocer que el animal siente, el daño se considera irreparable, elevando las penas hasta los 6 años de cárcel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Crueldad: castigo máximo a la tortura o muerte por ensañamiento contra un sistema nervioso vivo.

Abandono: falta grave, pues se reconoce la angustia que causa el desamparo

Reconocer la sintiencia no es humanizar a los animales, es sensibilizar a los humanos, porque el dolor no conoce especies.