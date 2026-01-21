Paraguay crea el Ragan, primer registro de agresores de animales

Con el objetivo de dar “protección a los que no tienen voz”, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal dio a conocer que Paraguay va a contar con un Registro Nacional de Agresores de Animales (Ragan).

“Con la creación del Ragan, el Estado paraguayo fortalece el control y la justicia para garantizar el bienestar animal”, sostiene la institución.

Asimismo, detallan que la plataforma está diseñada de forma estratégica para trazar el historial de personas condenadas o sancionadas por maltrato animal, algo que permitiría una “actuación más rápida y severa, especialmente en casos de reincidencia”.

Según el titular de Defensa Animal, Héctor Luis Rubin, se va a permitir que empresas o terceros tengan conocimiento si es que una persona tiene algún tipo de antecedente de maltrato, algo que podría salvar la vida de algún animal en casos de adopciones.

Objetivos del Ragan

Entre los objetivos del registro se encuentran estos puntos:

Cero reincidencia: evita que personas con antecedentes de crueldad vuelvan a tener animales a su cargo.

Justicia eficiente: facilita el trabajo de la Policía y la Justicia con datos unificados y actualizados.

Control real: identifica a los agresores de manera oficial en todo el territorio nacional.

Cultura de respeto: promueve una sociedad más empática y responsable.

“El maltrato animal ya no pasará desapercibido. Con orden, información y control, defendemos la vida”, concluyen.

