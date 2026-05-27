La euforia post-defecación en gatos: qué ocurre después de usar el arenero

En redes se lo llama “zoomies”, y en etología se describe como FRAPs (períodos de actividad frenética aleatoria). Cuando ocurre justo después de defecar —la llamada euforia post-defecación— suele sorprender a cuidadores primerizos: un gato que estaba tranquilo entra, hace sus necesidades y sale disparado por el pasillo.

Qué puede estar pasando en el cuerpo del gato

La explicación más aceptada combina fisiología y emoción (sin necesidad de atribuirle pensamientos humanos).

Por un lado, defecar puede activar el nervio vago, una vía que conecta intestino y cerebro y participa en el control de la frecuencia cardíaca y el estado de alerta. En algunas personas ocurre algo similar (mareo o sensación rara); en gatos, esa activación podría traducirse en un “arranque” de energía.

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Por otro lado está el alivio físico: el intestino vacío reduce presión y molestias, y el cuerpo pasa rápidamente de tensión a liberación. En gatos jóvenes, activos o con rutinas poco predecibles, esa liberación puede convertirse en carrera.

Conducta: limpieza, territorio y “salir de escena”

El arenero es un punto sensible: hay olor, hay rastro, hay vulnerabilidad. Aunque vivan en casa, muchos gatos conservan patrones instintivos: tapar, inspeccionar y alejarse. Un sprint breve puede ser simplemente “me fui del lugar”.

También influye el entorno: un arenero en un sitio ruidoso (lavarropas, pasillo de tránsito) o con poca privacidad puede hacer que el gato apure la salida. Y si el sustrato le resulta incómodo (polvo, perfume intenso, granos que pinchan), puede asociar el momento con tensión.

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Cuándo es normal y cuándo puede ser una señal de alerta

Que corra unos segundos y luego vuelva a la calma, coma o se eche, suele ser normal. Pero conviene observar si aparecen signos que apuntan a dolor o incomodidad, como:

Esfuerzo , maullidos al evacuar o visitas repetidas al arenero sin resultado

Diarrea , heces muy duras, sangre o moco

Arrastrar el trasero (“scooting”), lamido insistente de la zona anal

Pérdida de apetito, decaimiento o cambios bruscos de conducta

En esos casos, la causa puede ir desde estreñimiento, colitis o parásitos hasta problemas de sacos anales o dieta inadecuada, y lo indicado es consulta veterinaria.

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Qué pueden hacer los cuidadores

Mejorar el contexto suele ayudar: arenero limpio, ubicación tranquila, número adecuado (idealmente uno por gato + uno extra), arena sin perfumes fuertes y una rutina con juego y rascadores para canalizar energía.

Si los “zoomies” vienen acompañados de signos digestivos, registrar frecuencia y aspecto de las heces puede aportar datos útiles para el profesional.