Mascotas
03 de junio de 2026 a la - 14:34

Por qué tu perro estira todo su cuerpo cuando te ve: más allá de un simple saludo

Perro se estira.
Perro se estira.Shutterstock

Ese estiramiento largo —patas al frente, lomo arqueado, cola en movimiento— suele parecer un “hola”. Pero en etología canina puede ser mucho más: una señal de calma, de emoción contenida o incluso una pista de incomodidad, dependiendo del contexto.

Por ABC Color

El gesto de estirarse es tan común que muchos cuidadores lo dan por hecho: uno llega a casa y el perro “se despereza” como si hubiera estado esperando ese momento.

Perro se estira.
Perro se estira.

En términos generales, hay dos grandes explicaciones: una función física (preparar músculos y articulaciones) y una función comunicativa (regular la interacción).

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No siempre es “saludo”: puede ser un estiramiento de transición

Los perros estiran el cuerpo para pasar de un estado a otro: de descanso a actividad, de quietud a juego, de incertidumbre a confianza.

Perro se estira.
Perro se estira.

Si tu perro estaba echado o dormitando y al verte se estira, puede ser simplemente un calentamiento: activa la circulación, flexibiliza la columna y “pone a punto” los músculos, igual que hacemos las personas al levantarnos.

En hogares con rutinas marcadas (paseo a la mañana, comida a horario), el estiramiento también puede ser una señal anticipatoria: el cuerpo se prepara para algo que suele venir después.

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Una señal social: “estoy bien, vengo en paz”

En comunicación canina existen gestos que ayudan a bajar la intensidad de un encuentro.

Perro se estira.
Perro se estira.

Un estiramiento amplio, especialmente si es lento y seguido de parpadeo suave, puede funcionar como señal de calma: tu perro muestra que no busca conflicto y que la interacción es segura.

Esto se ve mucho cuando llegás con energía (llaves, bolsos, prisa) y el perro responde con un estiramiento antes de acercarse. No es “educación” en sentido humano sino una forma de autorregulación.

¿Estiramiento o “reverencia de juego”? No es lo mismo

A veces lo que parece un estiramiento es el clásico play bow (reverencia): pecho bajo, patas delanteras extendidas y parte trasera arriba, generalmente con movimientos rápidos, mirada viva y ganas de correr.

Ese gesto comunica: “lo que sigue es juego”, incluso si luego hay mordisqueos suaves o persecución.

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La diferencia clave suele estar en el ritmo: el estiramiento es más sostenido; la reverencia es más elástica y explosiva, como un resorte.

Cuando el estiramiento merece atención veterinaria

Un perro sano puede estirarse varias veces al día. Lo que cambia el significado es el contexto. Conviene consultar a un veterinario si el estiramiento aparece con:

Dolor al levantarse, rigidez marcada o cojera; quejidos, jadeo sin calor ni ejercicio, o rechazo a saltar/subir escaleras.

También si adopta con frecuencia la llamada “postura de rezo” (pecho al suelo) acompañada de inquietud, abdomen tenso, vómitos o falta de apetito: puede ser un signo de malestar abdominal y requiere evaluación.

Qué podés observar en casa

Mirar dos o tres detalles ayuda a interpretar mejor: qué estaba haciendo antes (dormía, jugaba, estaba solo), cómo es el resto del cuerpo (orejas, cola, tensión facial) y qué pasa después (se acerca relajado, propone juego, o se queda quieto y rígido).

Esa información, si hace falta, también le sirve al profesional para orientar la consulta.