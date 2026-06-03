Por qué tu perro estira todo su cuerpo cuando te ve: más allá de un simple saludo

El gesto de estirarse es tan común que muchos cuidadores lo dan por hecho: uno llega a casa y el perro “se despereza” como si hubiera estado esperando ese momento.

En términos generales, hay dos grandes explicaciones: una función física (preparar músculos y articulaciones) y una función comunicativa (regular la interacción).

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No siempre es “saludo”: puede ser un estiramiento de transición

Los perros estiran el cuerpo para pasar de un estado a otro: de descanso a actividad, de quietud a juego, de incertidumbre a confianza.

Si tu perro estaba echado o dormitando y al verte se estira, puede ser simplemente un calentamiento: activa la circulación, flexibiliza la columna y “pone a punto” los músculos, igual que hacemos las personas al levantarnos.

En hogares con rutinas marcadas (paseo a la mañana, comida a horario), el estiramiento también puede ser una señal anticipatoria: el cuerpo se prepara para algo que suele venir después.

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Una señal social: “estoy bien, vengo en paz”

En comunicación canina existen gestos que ayudan a bajar la intensidad de un encuentro.

Un estiramiento amplio, especialmente si es lento y seguido de parpadeo suave, puede funcionar como señal de calma: tu perro muestra que no busca conflicto y que la interacción es segura.

Esto se ve mucho cuando llegás con energía (llaves, bolsos, prisa) y el perro responde con un estiramiento antes de acercarse. No es “educación” en sentido humano sino una forma de autorregulación.

¿Estiramiento o “reverencia de juego”? No es lo mismo

A veces lo que parece un estiramiento es el clásico play bow (reverencia): pecho bajo, patas delanteras extendidas y parte trasera arriba, generalmente con movimientos rápidos, mirada viva y ganas de correr.

Ese gesto comunica: “lo que sigue es juego”, incluso si luego hay mordisqueos suaves o persecución.

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La diferencia clave suele estar en el ritmo: el estiramiento es más sostenido; la reverencia es más elástica y explosiva, como un resorte.

Cuando el estiramiento merece atención veterinaria

Un perro sano puede estirarse varias veces al día. Lo que cambia el significado es el contexto. Conviene consultar a un veterinario si el estiramiento aparece con:

Dolor al levantarse, rigidez marcada o cojera; quejidos, jadeo sin calor ni ejercicio, o rechazo a saltar/subir escaleras.

También si adopta con frecuencia la llamada “postura de rezo” (pecho al suelo) acompañada de inquietud, abdomen tenso, vómitos o falta de apetito: puede ser un signo de malestar abdominal y requiere evaluación.

Qué podés observar en casa

Mirar dos o tres detalles ayuda a interpretar mejor: qué estaba haciendo antes (dormía, jugaba, estaba solo), cómo es el resto del cuerpo (orejas, cola, tensión facial) y qué pasa después (se acerca relajado, propone juego, o se queda quieto y rígido).

Esa información, si hace falta, también le sirve al profesional para orientar la consulta.