Mascotas
29 de abril de 2026 a la - 11:24

Hinchazón abdominal en perros: cómo detectar una urgencia veterinaria antes de que sea tarde

Perro en la veterinaria.
Perro en la veterinaria.Shutterstock

Un perro puede hincharse por una comida rápida… o por una urgencia mortal. Distinguir “un poco de panza” de una dilatación gástrica puede dar minutos valiosos. Estas son las señales que justifican salir ya hacia una guardia.

Por ABC Color

La hinchazón abdominal en perros es un motivo frecuente de consulta. A veces se trata de gas pasajero o de una indiscreción alimentaria (robó comida, cambió el balanceado, tragó aire). Pero en otros casos es el primer aviso de un cuadro que avanza rápido: la dilatación-torsión gástrica (conocida como “torsión de estómago” o bloat), una emergencia que puede comprometer la circulación y la vida en pocas horas.

Una pista clave para cuidadores: el riesgo no se mide por el “dolor” que parece tener, sino por la combinación de signos y la rapidez con que empeora.

Señales de alarma: lo que no conviene esperar “a ver si se le pasa”

Perro pastor alemán.
Perro pastor alemán.

Si hay abdomen notablemente distendido (sobre todo en el lado izquierdo o como un “tambor”), y aparece alguno de estos signos, la recomendación es actuar como urgencia veterinaria:

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  • Arcadas o intentos de vomitar sin expulsar nada (o apenas espuma).
  • Inquietud marcada: se levanta, se acuesta, cambia de lugar sin encontrar postura.
  • Babeo excesivo, respiración rápida, jadeo que no se explica por calor o ejercicio.
  • Encías pálidas o azuladas, debilidad, desmayo o colapso.
  • Dolor abdominal al tocar, postura encorvada, mirada “apagada”.
  • Empeoramiento rápido en menos de una o dos horas.

En la torsión, el estómago se dilata y puede girar, bloqueando entrada y salida de gas y alimento; además, compromete vasos sanguíneos. Por eso no es un problema “digestivo” más: es un problema sistémico.

¿Puede ser solo gases? Sí, pero con matices

Hay hinchazones que suelen ser menos urgentes: abdomen algo aumentado tras comer, gases con ruidos intestinales, heces blandas por cambio de dieta.

Perro salchicha en la veterinaria.
Perro salchicha en la veterinaria.

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Aun así, si el perro está decaído, el abdomen se tensa o aparece arcada improductiva, el margen de seguridad se achica.

También hay otras causas relevantes: obstrucción por cuerpo extraño (juguetes, huesos, telas), ascitis por problemas hepáticos o cardíacos, hemorragia interna, pancreatitis. Varias requieren atención rápida aunque no haya torsión.

Quiénes tienen más riesgo

Los veterinarios observan más casos de dilatación-torsión en perros de pecho profundo y tamaño mediano a grande (como gran danés, pastor alemán, bóxer, dóberman, setters), aunque puede ocurrir en otros.

Rayos X de un perro con torsión gástrica.
Rayos X de un perro con torsión gástrica.

Factores asociados incluyen comer muy rápido, una gran comida al día, estrés, y ejercicio intenso justo antes o después de comer.

Qué hacer en casa mientras vas al veterinario

Ante sospecha de urgencia: llamá a una guardia veterinaria 24 horas y salí. Si podés, avisá en camino: prepará al equipo para recibirte.

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Evitá medidas caseras que retrasen o empeoren el cuadro: no des antiácidos, “remedios para gases” ni analgésicos humanos, no fuerces agua o comida, no intentes “hacerlo eructar” ni masajear con fuerza el abdomen. En una torsión, el tiempo cuenta más que la improvisación.

Prevención cotidiana: pequeñas rutinas que reducen el riesgo

Sin prometer “blindaje”, hay hábitos que ayudan: repartir la ración en 2–3 comidas, usar comederos antivoracidad si traga aire, evitar actividad intensa alrededor de las comidas, y mantener una dieta estable con cambios graduales.

Si tu perro pertenece a un grupo de riesgo o ya tuvo episodios de distensión, conviene hablarlo en consulta y ubicar de antemano la urgencia veterinaria más cercana.