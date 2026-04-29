Hinchazón abdominal en perros: cómo detectar una urgencia veterinaria antes de que sea tarde

La hinchazón abdominal en perros es un motivo frecuente de consulta. A veces se trata de gas pasajero o de una indiscreción alimentaria (robó comida, cambió el balanceado, tragó aire). Pero en otros casos es el primer aviso de un cuadro que avanza rápido: la dilatación-torsión gástrica (conocida como “torsión de estómago” o bloat), una emergencia que puede comprometer la circulación y la vida en pocas horas.

Una pista clave para cuidadores: el riesgo no se mide por el “dolor” que parece tener, sino por la combinación de signos y la rapidez con que empeora.

Señales de alarma: lo que no conviene esperar “a ver si se le pasa”

Si hay abdomen notablemente distendido (sobre todo en el lado izquierdo o como un “tambor”), y aparece alguno de estos signos, la recomendación es actuar como urgencia veterinaria:

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Arcadas o intentos de vomitar sin expulsar nada (o apenas espuma).

Inquietud marcada: se levanta, se acuesta, cambia de lugar sin encontrar postura.

Babeo excesivo , respiración rápida, jadeo que no se explica por calor o ejercicio.

Encías pálidas o azuladas, debilidad, desmayo o colapso.

Dolor abdominal al tocar, postura encorvada, mirada “apagada”.

Empeoramiento rápido en menos de una o dos horas.

En la torsión, el estómago se dilata y puede girar, bloqueando entrada y salida de gas y alimento; además, compromete vasos sanguíneos. Por eso no es un problema “digestivo” más: es un problema sistémico.

¿Puede ser solo gases? Sí, pero con matices

Hay hinchazones que suelen ser menos urgentes: abdomen algo aumentado tras comer, gases con ruidos intestinales, heces blandas por cambio de dieta.

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Aun así, si el perro está decaído, el abdomen se tensa o aparece arcada improductiva, el margen de seguridad se achica.

También hay otras causas relevantes: obstrucción por cuerpo extraño (juguetes, huesos, telas), ascitis por problemas hepáticos o cardíacos, hemorragia interna, pancreatitis. Varias requieren atención rápida aunque no haya torsión.

Quiénes tienen más riesgo

Los veterinarios observan más casos de dilatación-torsión en perros de pecho profundo y tamaño mediano a grande (como gran danés, pastor alemán, bóxer, dóberman, setters), aunque puede ocurrir en otros.

Factores asociados incluyen comer muy rápido, una gran comida al día, estrés, y ejercicio intenso justo antes o después de comer.

Qué hacer en casa mientras vas al veterinario

Ante sospecha de urgencia: llamá a una guardia veterinaria 24 horas y salí. Si podés, avisá en camino: prepará al equipo para recibirte.

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Evitá medidas caseras que retrasen o empeoren el cuadro: no des antiácidos, “remedios para gases” ni analgésicos humanos, no fuerces agua o comida, no intentes “hacerlo eructar” ni masajear con fuerza el abdomen. En una torsión, el tiempo cuenta más que la improvisación.

Prevención cotidiana: pequeñas rutinas que reducen el riesgo

Sin prometer “blindaje”, hay hábitos que ayudan: repartir la ración en 2–3 comidas, usar comederos antivoracidad si traga aire, evitar actividad intensa alrededor de las comidas, y mantener una dieta estable con cambios graduales.

Si tu perro pertenece a un grupo de riesgo o ya tuvo episodios de distensión, conviene hablarlo en consulta y ubicar de antemano la urgencia veterinaria más cercana.