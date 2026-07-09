Mascotas
09 de julio de 2026 a la - 06:00

¿Los border collie realmente necesitan “trabajar” para ser felices?

Perro de la raza border collie.
Perro de la raza border collie.Pedro Senso

No, un border collie no necesita pastorear ovejas para estar bien, pero sí requiere una “tarea” diaria. Cuando esa necesidad de propósito no se canaliza, aparecen ansiedad, conductas obsesivas y conflictos en casa.

Por ABC Color

Los border collie no necesitan trabajar en una estancia para ser felices, pero sí necesitan actividades con objetivo: resolver problemas, cooperar con una persona, controlar impulsos y usar el olfato. En esta raza, “trabajar” es menos “gastar energía” y más tener una misión.

Perro de la raza border collie.
Perro de la raza border collie.

Por qué esta raza lo vive distinto: selección, cerebro y conducta

El border collie fue seleccionado durante generaciones por su capacidad de atención sostenida, sensibilidad a señales humanas y control del movimiento ajeno (pastoreo).

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Ese combo potencia circuitos de motivación y aprendizaje: cuando hay desafío + recompensa, el perro se regula; cuando falta, busca sustitutos.

Perro de la raza border collie.
Perro de la raza border collie.

Estudios revisados por pares sobre enriquecimiento ambiental en perros muestran que sumar tareas cognitivas y de olfato puede reducir estrés y conductas repetitivas (estereotipias), algo especialmente relevante en animales de alta motivación de trabajo.

Cuando “no tiene nada que hacer”: los reemplazos que preocupan

En casa, el “pastoreo” puede convertirse en perseguir bicicletas, autos, gatos o niños, morder talones, ladrar de forma insistente o fijarse con sombras y luces.

Perro de la raza border collie.
Perro de la raza border collie.

No es “maldad” ni “capricho”: es una conducta auto-reforzante. Y un punto clave para cuidadores: más kilómetros no siempre lo arreglan. Aumentar solo el ejercicio aeróbico puede subir el umbral de excitación y mejorar la condición física… creando un atleta más demandante.

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Qué actividades funcionan mejor y por qué

Lo que más “llena” a muchos border collie combina cerebro + control + calma.

Por ejemplo: búsqueda de comida con olfato (disminuye arousal y favorece exploración), aprendizaje de señales nuevas con refuerzo positivo (activa cooperación), y juegos con reglas claras (esperar, soltar, turnos).

El objetivo no es agotarlo: es satisfacer la necesidad de tarea sin disparar persecución.

Señales de que la rutina se queda corta

Un border collie que “necesita trabajo” suele mostrar: hiperalerta en casa, dificultad para descansar, reactividad con movimiento, fijación con objetos, destrucción al quedarse solo o “obediencia compulsiva” (no puede parar).

Perro de la raza border collie.
Perro de la raza border collie.

Si el perro solo está tranquilo cuando se entrena, es una pista de falta de regulación, no de “más disciplina”.

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Cuándo pedir ayuda profesional

Si aparecen conductas obsesivas (sombra/láser), mordidas por arreo, ansiedad marcada o reactividad, conviene consultar a un veterinario y, de ser posible, a un profesional en medicina del comportamiento/etología clínica.

Dolor, trastornos hormonales o falta de sueño también pueden amplificar el problema, y tratarlos cambia el pronóstico.