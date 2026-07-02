¿Qué enfermedades genéticas afectan al border collie y cómo detectarlas a tiempo?

El border collie es, en general, una raza saludable y longeva, pero tiene un puñado de enfermedades hereditarias bien descritas. La detección temprana se apoya en tres pilares: pruebas genéticas (ADN) para portadores, exámenes veterinarios dirigidos (ojos, neurología) y screening ortopédico (cadera) en etapas clave del crecimiento.

¿Qué enfermedades genéticas tiene el border collie?

Entre las más estudiadas en la raza figuran la anomalía del ojo del collie (CEA), el síndrome del neutrófilo atrapado (TNS), la lipofuscinosis ceroidea neuronal (CL) y el síndrome de Imerslund‑Gräsbeck (IGS, malabsorción de vitamina B12).

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También se investiga la base hereditaria de la epilepsia idiopática, que en border collies aparece con una frecuencia que preocupa a neurólogos veterinarios y criadores responsables.

¿Qué es la anomalía del ojo del collie (CEA) y por qué importa si “ve bien”?

La CEA es un trastorno del desarrollo ocular: el ojo se forma con alteraciones en coroides/retina.

Algunos perros parecen normales, pero otros pueden tener colobomas y complicaciones que comprometen la visión.

Lo clave es que no siempre se nota en casa: se confirma con fondo de ojo por un veterinario oftalmólogo y, si se busca prevención poblacional, con test de ADN (para identificar afectados y portadores).

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¿Cómo saber si un border collie tiene epilepsia?

En la vida cotidiana, una señal típica es una crisis repetida: rigidez, sacudidas, salivación, pérdida de conciencia o episodios más sutiles (mirada fija, “desconexión”, conductas extrañas) seguidos de desorientación.

La epilepsia no se diagnostica solo por ver convulsiones: la neurología veterinaria la define tras descartar causas metabólicas o estructurales con analítica, evaluación neurológica y, según el caso, RM y/o análisis de líquido cefalorraquídeo.

Sobre los border collie se han publicado trabajos que apuntan a un componente hereditario; por eso conviene registrar edad de inicio, frecuencia y antecedentes familiares.

¿Qué pruebas genéticas existen y para qué sirven?

Hoy hay paneles de ADN que incluyen, según el laboratorio, CEA, TNS, CL e IGS. Estas pruebas no “curan”, pero sirven para anticipar riesgos, orientar controles (por ejemplo, B12 en IGS) y tomar decisiones de cría para reducir la incidencia sin estrechar de forma peligrosa la diversidad genética.

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¿Se puede prevenir la displasia de cadera?

No al 100%: la displasia es poligénica y también ambiental. Pero el riesgo baja con medidas basadas en evidencia clínica: selección con radiografías oficiales (FCI/OFA) o métodos como PennHIP, control de peso, evitar sobrecargas en crecimiento (saltos repetidos, escaleras intensas) y fortalecer con ejercicio progresivo.

Detectarla temprano cambia el manejo del dolor y la función.

¿Qué esperanza de vida tiene?

La esperanza de vida típica del border collie ronda 12 a 15 años, con variaciones por línea genética, actividad, prevención sanitaria y control de enfermedades crónicas. El diferencial suele estar en la detección precoz: ver antes lo que el perro aún no muestra.