¿Qué hace diferente al oído del pastor alemán? La ciencia detrás de sus orejas “antena”

Lo que distingue al oído del pastor alemán no es un órgano interno único, sino la forma y biomecánica de la oreja externa (pabellón auricular): suele ser erguida, grande y muy móvil, lo que mejora la captación de sonidos y la localización de la fuente. En términos simples, su oreja funciona como un “embudo” direccional que amplifica ciertas frecuencias y reduce el ruido lateral.

Investigaciones en audición canina y fisiología sensorial describen que los perros perciben frecuencias más altas que los humanos (ultrasonidos) y que la orientación del pabellón modifica qué tan bien llega el sonido al canal auditivo. En razas de oreja erecta, esa direccionalidad suele ser más eficiente.

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Orejas que rotan: el “radar” está en los músculos

El pastor alemán destaca por la combinación de oreja erecta + musculatura auricular desarrollada. Puede hacer microajustes para “apuntar” cada oreja hacia un ruido distinto, algo clave en perros de trabajo seleccionados históricamente para vigilancia y pastoreo: detectar un estímulo rápido, ubicarlo y decidir si acercarse, rodear o alertar.

En casa, eso se ve cuando el perro “clava” las orejas al oír una bolsa, un ascensor o un timbre lejano, incluso antes de que la familia lo registre.

¿Por qué se paran (o se caen) en cachorros?

En cachorros de pastor alemán, que una oreja suba y la otra no —o que alternen— suele relacionarse con la maduración del cartílago y con etapas de crecimiento, incluida la dentición.

La oreja no “se endurece” de un día para otro: el cartílago gana rigidez gradualmente. Si hay dolor, rascado persistente, mal olor o secreción, puede haber inflamación y conviene consulta veterinaria.

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Menos “efecto invernadero”, pero no inmunes: higiene y otitis

Las orejas erguidas tienden a ventilar mejor que las caídas, lo que puede reducir humedad retenida.

Aun así, el pastor alemán puede sufrir otitis por alergias, cuerpos extraños (espigas), ácaros o sobrecrecimiento de levaduras/bacterias. Señales típicas: sacudidas de cabeza, enrojecimiento, olor fuerte o sensibilidad al tocar.

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Un mito frecuente: “orejas grandes = súper oído”

El tamaño ayuda, pero no lo explica todo. La audición depende también del oído medio e interno y del cerebro.

Lo diferencial del pastor alemán está en la arquitectura externa y su control muscular, que favorecen la detección y la ubicación del sonido, más que una “capacidad sobrenatural” general.