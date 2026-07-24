Conocé al Bedlington Terrier: energía y elegancia en un solo perro

El Bedlington Terrier se originó en Northumberland, Inglaterra, a comienzos del siglo XIX. Inicialmente fue criado para la caza y control de plagas como los zorros y las ratas.

Su nombre proviene del pueblo minero de Bedlington, donde estos perros adquirieron popularidad por su valentía y eficiencia.

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Características físicas del Bedlington Terrier

El Bedlington Terrier es fácilmente reconocible por su pelaje rizado que se asemeja al de un cordero, con una textura lanosa y suave.

Normalmente, su color varía entre azul, hígado o arena. Otra distintiva característica es su cabeza en forma de pera, con orejas cubiertas de una suave franja de plumas al final.

Dentro de las características físicas, su tamaño también es notable. Los machos suelen medir entre 41 a 45 centímetros a la cruz, y las hembras entre 38 a 43 centímetros.

El peso promedio para esta raza oscila entre los 8 y 10 kilogramos, lo que los convierte en perros medianos-compactos.

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Personalidad y comportamiento del Bedlington Terrier

A pesar de su apariencia apacible, el Bedlington Terrier es un perro con gran energía y dinamismo. Son conocidos por ser extremadamente leales a sus familias y, gracias a su legado como cazadores, disfrutan del ejercicio y las actividades al aire libre.

Este terrier es también muy inteligente y rápido para aprender, lo que hace que el entrenamiento sea una experiencia positiva para el dueño y el perro.

No obstante, su carácter también incluye un cierto nivel de terquedad, típico de los terriers, por lo que la paciencia y la constancia son clave durante el adiestramiento.

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Salud y cuidados del Bedlington Terrier

El Bedlington Terrier requiere cuidados regulares, especialmente en lo que se refiere a su pelaje, ya que necesita ser recortado aproximadamente cada seis semanas.

Además, es importante mantener una rutina de ejercicio regular para evitar problemas de comportamiento relacionados con el aburrimiento.

En términos de salud, esta raza está predispuesta a algunas condiciones hereditarias como la enfermedad de Wilson, una afección que causa una acumulación de cobre en el cuerpo.

Por esta razón, es imperativo realizar revisiones veterinarias frecuentes y seguir un régimen alimenticio adecuado.