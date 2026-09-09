Mascotas
09 de septiembre de 2026 a la - 07:57

Los cinco mejores perros pequeños para tener como compañía

Perro de raza Chihuahua
ChihuahuaShutterstock

Si estás buscando un perro pequeño para tener como compañía, hay muchas opciones para considerar. Cada raza tiene sus propias características y personalidades, por lo que es importante elegir una que se adapte a tus necesidades y estilo de vida. Aquí están los cinco perros pequeños más populares que puedes considerar como compañía.

Por ABC Color

1. Chihuaha

El Chihuahua es una de las razas de perros más pequeñas del mundo, pero son grandes en personalidad. Son muy leales y amorosos con sus dueños, pero pueden ser reservados con extraños. Son buenos perros de compañía para aquellos que buscan un compañero fiel y cariñoso que pueda adaptarse a la vida en un apartamento.

Chihuahua
Chihuahua

2. Pomerania

El Pomerania es una raza pequeña y esponjosa que es conocida por su pelaje largo y exuberante. Son animados y juguetones, lo que los hace excelentes compañeros para niños y adultos por igual. Tienen una personalidad audaz y amigable, lo que los hace ideales si se busca un perro pequeño que sea extrovertido y lleno de vida.

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Perro de la raza pomerania
Pomerania

3. Bichon frise

El Bichon Frise es una raza amigable y feliz que está llena de energía. Son conocidos por ser muy afectuosos y leales a sus dueños, lo que los convierte en un excelente compañero para aquellos que buscan un amigo de cuatro patas con mucha personalidad y un estilo de vida activo.

Bichon Frise
Bichon frise

4. Shih Tzu

El Shih Tzu es una raza pequeña y adorable que siempre está lista para jugar. Son conocidos por su naturaleza amistosa y cariñosa, lo que los convierte en un compañero ideal para niños y adultos. Aunque es una raza activa, son relativamente tranquilos y se adaptan bien a la vida en un apartamento.

Shih tzu
Shih tzu

5. Pug

Los Pugs son una raza popular y adorable que son muy cariñosos y apegados a sus dueños. Son conocidos por su personalidad divertida y juguetona, por lo que son excelentes compañeros para aquellos que buscan un perro pequeño que siempre esté listo para jugar. Aunque son relativamente activos, también son excelentes perros de apartamento y se adaptan bien a la vida en espacios reducidos.

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Perro de la raza pug
Pug

Así que si estás buscando un perro pequeño para tener como compañía hay muchas opciones para considerar. Los Chihuahuas, Pomeranias, Bichon Frises, Shih Tzus y Pugs, son algunas de las razas más populares a tener en cuenta.

Antes de elegir una raza, asegúrate de hacer tu investigación y elegir una que se adapte a tu estilo de vida, personalidad y necesidades.