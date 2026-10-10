Secreción nasal persistente en perros: causas y señales de alerta

Una secreción nasal persistente en perros —la que dura varios días, reaparece o empeora— debe ser evaluada por un veterinario. Puede deberse a irritación, infecciones o alergias, pero también a un cuerpo extraño, enfermedad dental, hongos, pólipos o tumores. La descarga de una sola fosa nasal, con sangre, mal olor o dificultad para respirar es una señal de consulta prioritaria.

Una pequeña cantidad de líquido transparente tras un paseo con viento, polvo o cambios de temperatura puede ser transitoria. El problema aparece cuando el perro mantiene el goteo, estornuda de forma repetida, se frota el hocico, pierde apetito o parece respirar con esfuerzo.

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El dato que más orienta: una fosa nasal o las dos

La secreción bilateral, es decir, de ambas fosas, suele relacionarse con procesos que afectan toda la mucosa nasal: infecciones virales, inflamación, alergias o irritantes ambientales.

El moquillo canino, por ejemplo, puede comenzar con descarga ocular y nasal, tos y decaimiento; la vacunación reduce de forma decisiva ese riesgo.

Cuando el flujo proviene de una sola fosa, el veterinario piensa primero en un problema localizado. Una espiga vegetal inhalada durante un paseo, una masa nasal, una alteración anatómica o una infección originada en una raíz dental superior pueden producir este patrón.

En perros que olfatean intensamente entre pastos secos, una espiga puede quedar alojada y desencadenar estornudos violentos y secreción repentina.

Qué revela el aspecto de la secreción nasal

El moco transparente no descarta una enfermedad, pero suele ser compatible con irritación leve o una fase inicial.

Una descarga espesa amarilla o verdosa indica presencia de células inflamatorias; no confirma por sí sola que hagan falta antibióticos. Estos medicamentos solo son útiles ante determinadas infecciones bacterianas y su uso sin diagnóstico favorece resistencias.

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La secreción con sangre puede aparecer por un traumatismo menor, un cuerpo extraño o inflamación intensa, pero también por trastornos de coagulación, infecciones fúngicas o lesiones dentro de la cavidad nasal. Si es abundante, se repite o se combina con encías pálidas y decaimiento, requiere atención urgente.

El mal olor es otro dato relevante. Puede asociarse a infección, tejido dañado o enfermedad periodontal. Las raíces de los dientes premolares y molares superiores están muy cerca de las cavidades nasales: una infección dental avanzada puede abrir una comunicación anormal y causar goteo nasal, a menudo de un solo lado.

Razas de hocico corto: más vulnerables, pero no “normales”

Pugs, bulldogs franceses, bóxers y otras razas braquicéfalas tienen vías respiratorias superiores anatómicamente más estrechas. Roncar o jadear puede ser frecuente en estos perros, pero una secreción nueva, ruidosa o persistente no debe asumirse como parte de la raza.

La evidencia veterinaria sobre el síndrome obstructivo braquicefálico muestra que la dificultad para mover aire puede agravar la inflamación de las vías respiratorias. Por eso, cambios en la respiración, intolerancia al ejercicio o encías azuladas son motivos de urgencia, especialmente con calor.

Cómo se llega al diagnóstico

La consulta comienza con la duración del cuadro, vacunas, paseos recientes, contacto con otros perros y exposición a humo, aerosoles o productos de limpieza. Luego se revisan boca, dientes, ojos y ganglios, además de escuchar pulmones.

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Según los hallazgos, pueden requerirse radiografías dentales, análisis de sangre, cultivo, rinoscopia —una cámara para observar el interior de la nariz— o tomografía. Estos estudios permiten diferenciar una infección de un cuerpo extraño o una lesión que no sería visible desde afuera.

Qué hacer en casa y qué evitar

Mientras se organiza la consulta, conviene mantener al perro en un ambiente sin humo, perfumes ni aerosoles, ofrecer agua y limpiar suavemente la secreción externa con una gasa humedecida. No se deben introducir hisopos, pinzas ni soluciones caseras en la nariz.

Tampoco es seguro administrar descongestivos humanos, antibióticos sobrantes, aceites esenciales o antiinflamatorios sin indicación veterinaria. Algunos fármacos de uso humano pueden ser tóxicos para los perros y, además, enmascarar signos que ayudan a identificar la causa.