¿Tu perro bebe mucha agua y tiene “panza”? Claves para detectar el síndrome de Cushing a tiempo

El síndrome de Cushing en perros (hiperadrenocorticismo) ocurre cuando el organismo produce demasiado cortisol durante mucho tiempo. Ese exceso altera el metabolismo, la piel, los músculos y el sistema inmune. La buena noticia: en la mayoría de los casos se puede controlar; la mala: se confunde fácil con “signos de vejez” y se llega tarde.

Señales típicas que los cuidadores notan en casa

Lo más frecuente es ver más sed y más orina (el perro vacía el bebedero y pide salir), más hambre, jadeo y cansancio.

También puede aparecer la clásica “panza péndula”: no es solo grasa, sino debilidad muscular y redistribución de tejido por el cortisol.

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En piel y pelo, muchos perros muestran alopecia simétrica, piel fina, infecciones recurrentes u otitis.

No siempre “es la edad”: el error común

En perros adultos y mayores, estos cambios se atribuyen a “que está grande”. Sin embargo, veterinariamente el patrón polidipsia/poliuria + voracidad + abdomen prominente es una combinación que amerita estudio.

Cuanto antes se diagnostica, mejor se previenen complicaciones como hipertensión, infecciones urinarias, diabetes o fragilidad muscular.

Causas: la mayoría nace “en el eje hormonal”

La evidencia clínica indica que la mayoría de los Cushing caninos (≈80–85%) son hipofisarios: un tumor benigno en la hipófisis estimula en exceso a las suprarrenales.

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Un porcentaje menor (≈15–20%) es adrenal (tumor en la glándula suprarrenal). Existe además el Cushing iatrogénico, provocado por uso prolongado de corticoides (prednisona, dexametasona), incluso en dosis “bajas” mantenidas.

Cómo se confirma: no alcanza con “ver los síntomas”

El diagnóstico combina historia clínica, análisis de sangre y orina, y pruebas hormonales como supresión con dexametasona a baja dosis (LDDST) o estimulación con ACTH, según el caso.

La ecografía abdominal ayuda a diferenciar causas (suprarrenales agrandadas o masa) y a buscar complicaciones.

Tratamiento y pronóstico: control más que “cura”

El fármaco más usado es trilostano, que reduce la producción de cortisol y requiere controles periódicos para ajustar dosis y evitar hipocortisolismo.

En casos seleccionados, especialmente adrenales, puede considerarse cirugía. Con seguimiento, muchos perros recuperan energía, mejoran piel y pelo, y disminuyen sed y apetito excesivo.

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Cuándo ir al veterinario sin esperar

Si tu perro bebe y orina mucho, tiene hambre desmedida, jadea sin calor, pierde pelo o presenta pancita marcada, pedí una consulta: el Cushing es frecuente, confundible y tratándolo a tiempo cambia la calidad de vida.