Mascotas
29 de julio de 2026 a la - 06:00

¿Tu perro bebe mucha agua y tiene “panza”? Claves para detectar el síndrome de Cushing a tiempo

Perro bebe agua.
Perro bebe agua.Shutterstock

Si tu perro empezó a beber y orinar más, come con ansiedad y se le marcó una “panza”, no siempre es la edad. Puede ser síndrome de Cushing: una alteración hormonal tratable, pero que exige diagnóstico veterinario.

Por ABC Color

El síndrome de Cushing en perros (hiperadrenocorticismo) ocurre cuando el organismo produce demasiado cortisol durante mucho tiempo. Ese exceso altera el metabolismo, la piel, los músculos y el sistema inmune. La buena noticia: en la mayoría de los casos se puede controlar; la mala: se confunde fácil con “signos de vejez y se llega tarde.

Señales típicas que los cuidadores notan en casa

Lo más frecuente es ver más sed y más orina (el perro vacía el bebedero y pide salir), más hambre, jadeo y cansancio.

Perro con síndrome de Cushing.
Perro con síndrome de Cushing.

También puede aparecer la clásica “panza péndula”: no es solo grasa, sino debilidad muscular y redistribución de tejido por el cortisol.

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En piel y pelo, muchos perros muestran alopecia simétrica, piel fina, infecciones recurrentes u otitis.

No siempre “es la edad”: el error común

En perros adultos y mayores, estos cambios se atribuyen a “que está grande”. Sin embargo, veterinariamente el patrón polidipsia/poliuria + voracidad + abdomen prominente es una combinación que amerita estudio.

Perro en el veterinario.
Perro en el veterinario.

Cuanto antes se diagnostica, mejor se previenen complicaciones como hipertensión, infecciones urinarias, diabetes o fragilidad muscular.

Causas: la mayoría nace “en el eje hormonal”

La evidencia clínica indica que la mayoría de los Cushing caninos (≈80–85%) son hipofisarios: un tumor benigno en la hipófisis estimula en exceso a las suprarrenales.

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Un porcentaje menor (≈15–20%) es adrenal (tumor en la glándula suprarrenal). Existe además el Cushing iatrogénico, provocado por uso prolongado de corticoides (prednisona, dexametasona), incluso en dosis “bajas” mantenidas.

Cómo se confirma: no alcanza con “ver los síntomas”

El diagnóstico combina historia clínica, análisis de sangre y orina, y pruebas hormonales como supresión con dexametasona a baja dosis (LDDST) o estimulación con ACTH, según el caso.

La ecografía abdominal ayuda a diferenciar causas (suprarrenales agrandadas o masa) y a buscar complicaciones.

Tratamiento y pronóstico: control más que “cura”

El fármaco más usado es trilostano, que reduce la producción de cortisol y requiere controles periódicos para ajustar dosis y evitar hipocortisolismo.

En casos seleccionados, especialmente adrenales, puede considerarse cirugía. Con seguimiento, muchos perros recuperan energía, mejoran piel y pelo, y disminuyen sed y apetito excesivo.

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Cuándo ir al veterinario sin esperar

Si tu perro bebe y orina mucho, tiene hambre desmedida, jadea sin calor, pierde pelo o presenta pancita marcada, pedí una consulta: el Cushing es frecuente, confundible y tratándolo a tiempo cambia la calidad de vida.