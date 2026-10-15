Chihuahua de pelo corto y de pelo largo: diferencias clave

El Chihuahua de pelo largo no es “más delicado” ni el de pelo corto requiere menos atención veterinaria. La diferencia está, sobre todo, en el manto, el cepillado y la protección frente al frío.

Entre un Chihuahua de pelo corto y uno de pelo largo hay diferencias prácticas. Ambos pertenecen a la misma raza, comparten tamaño, necesidades de socialización y riesgos de salud; lo que cambia es el tipo de pelaje y los cuidados que exige.

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El pelo: la diferencia visible y genética

El Chihuahua de pelo corto tiene un manto liso, pegado al cuerpo y con una capa interna que puede variar según el ejemplar. El de pelo largo presenta pelo fino, suave y recto o levemente ondulado, con flecos en orejas, cola, patas y cuello.

La longitud del pelo canino está vinculada, en muchas razas, con variantes del gen FGF5, implicado en el ciclo de crecimiento del folículo. Esa diferencia genética modifica el aspecto del manto, pero no convierte al Chihuahua de pelo largo en una raza distinta ni determina su carácter.

¿Cuál pierde más pelo?

Los dos mudan pelo. El Chihuahua de pelo corto suele dejar más pelos visibles en sillones, ropa y mantas porque son rígidos, pequeños y se clavan con facilidad en las telas. El de pelo largo puede soltar menos pelo perceptible, pero retiene parte en el manto hasta el cepillado.

La muda aumenta en primavera y otoño por cambios en las horas de luz, aunque los perros que viven siempre en interiores pueden perder pelo de manera más sostenida durante el año.

Una caída intensa, zonas sin pelo, picazón o caspa no deben atribuirse sin más a la muda: pueden indicar parásitos, dermatitis, alergias o problemas hormonales y requieren consulta veterinaria.

Cepillado: el punto que más cambia la rutina

Un Chihuahua de pelo corto suele necesitar cepillado semanal con guante de goma o cepillo suave para retirar pelo muerto y distribuir los aceites naturales de la piel. En el de pelo largo, lo aconsejable es cepillar dos o tres veces por semana, especialmente detrás de las orejas, en axilas, ingles y flecos de las patas, donde se forman nudos.

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Los nudos pueden tirar de la piel, ocultar irritaciones y retener humedad. Cortarlos al ras en casa implica riesgo de lastimar una piel fina; si están muy compactos, lo más seguro es recurrir a un profesional.

¿El Chihuahua de pelo largo soporta mejor el frío?

Tiene una protección algo mayor, pero no es un perro preparado para bajas temperaturas. El Chihuahua es muy pequeño, pierde calor con rapidez por su alta relación entre superficie corporal y masa, y puede temblar tanto por frío como por excitación o estrés.

El pelo largo ayuda si está seco y bien cuidado, pero no reemplaza un abrigo adecuado en días fríos ni evita el malestar durante lluvias o viento. Un paseo breve, una prenda que no limite el movimiento y un lugar cálido para descansar suelen ser medidas más relevantes que la variedad de pelaje.

Carácter y salud: no dependen del tipo de manto

No hay evidencia de que los Chihuahuas de pelo largo sean más tranquilos o los de pelo corto más nerviosos. Esa idea frecuente confunde rasgos individuales con genética del pelaje. La conducta depende de la crianza, la socialización temprana, experiencias previas, salud y entorno.

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Las preocupaciones veterinarias son las mismas en ambas variedades: enfermedad periodontal por la mandíbula pequeña y dientes apiñados, luxación de rótula, problemas oculares y, en algunos ejemplares, afecciones cardíacas. Revisar la boca, evitar saltos desde alturas y realizar controles veterinarios periódicos importa mucho más que la longitud del pelo.