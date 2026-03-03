Todo sobre el “salchicha” de pelo largo, la raza del perro de Charles Leclerc

El llamado perro salchicha de pelo largo —más conocido por su nombre oficial, teckel o dachshund de pelo largo— es una de las variedades más llamativas de una raza creada en Alemania para la caza. Su silueta inconfundible, con cuerpo alargado y patas cortas, no es un capricho estético: responde a una función histórica, la de entrar en madrigueras y seguir rastros bajo tierra.

En los últimos años, el teckel de pelo largo ha ganado terreno como perro de compañía por su mezcla de carácter vivaz, apego a su familia y presencia fotogénica, algo que explica que figuras públicas, como el automovilista Charles Leclerc, lo hayan convertido en un habitual de sus publicaciones y apariciones informales y muy formales, como su reciente boda.

En su caso, el pequeño “salchicha” no tarda en robar plano: la raza tiene esa combinación de ternura y actitud que suele imponerse en cualquier imagen.

Cómo es el teckel de pelo largo

La variedad de pelo largo se distingue por un manto suave y brillante, con flecos visibles en orejas, pecho, parte posterior de las patas y cola.

Ese pelo no solo cambia su aspecto: también le da un aire más “elegante” que otras variantes.

Su tamaño puede variar entre estándar y miniatura, aunque todos comparten el mismo “diseño” corporal. Pese a su apariencia pequeña, no es un perro frágil: es valiente, curioso y testarudo, herencia directa de su origen cazador.

Cuidados y salud: lo que más importa

El pelo largo exige cepillados regulares para evitar nudos y mantener el brillo, especialmente en zonas de flecos.

En salud, el punto crítico de la raza es conocido: por su estructura, el teckel es más propenso a problemas de espalda, como la enfermedad del disco intervertebral.

Por eso los veterinarios suelen insistir en dos ideas clave: control de peso y ejercicio moderado (sin abusar de saltos o escaleras).

Acaparando flashes

Por temperamento y tamaño, el teckel de pelo largo es uno de esos perros que, cuando se integra en un evento social, acapara miradas sin esfuerzo.

No sorprende que el piloto lo haya convertido en más que un “invitado especial” en su boda. Su perro Leo encaja a la perfección en ese papel: pequeño, expresivo y con una presencia capaz de eclipsar la escena con solo aparecer.