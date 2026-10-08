Tipos de caniche y sus cuidados: toy, enano, mediano y grande

Los tipos de caniche se diferencian principalmente por su altura a la cruz —el punto más alto de los hombros—, no por el peso ni por el largo del pelo. Según el estándar de la Federación Cinológica Internacional (FCI), hay cuatro variedades: toy, enano, mediano y grande. Comparten origen, pelaje rizado e inteligencia, pero el tamaño influye en aspectos prácticos y veterinarios de la convivencia.

Las medidas que distinguen al caniche toy, enano, mediano y grande

El caniche toy mide entre 24 y 28 centímetros a la cruz; su talla ideal es de 25 centímetros.

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El enano, también llamado miniatura, supera los 28 centímetros y llega hasta los 35.

El mediano mide más de 35 y hasta 45 centímetros.

El caniche grande, estándar o gigante, va de más de 45 a 60 centímetros.

Estas categorías pueden variar según la entidad cinológica. El American Kennel Club, por ejemplo, reconoce toy, miniatura y estándar, pero no al mediano.

El tamaño no define el carácter, pero sí cambia la rutina

No hay evidencia de que un caniche toy sea necesariamente más nervioso o que uno grande sea siempre más tranquilo. La socialización temprana, la educación y el ambiente pesan más que la talla en su comportamiento.

Sin embargo, las necesidades cotidianas sí cambian. Un toy puede vivir cómodamente en espacios reducidos, pero necesita paseos, juego y estimulación mental igual que un perro mayor.

Un caniche grande requiere más lugar para moverse, una correa y transporte adecuados, y suele demandar más ejercicio sostenido.

Todos comparten una característica relevante: fueron seleccionados históricamente como perros de cobro en agua. De allí provienen su facilidad para aprender, su interés por buscar objetos y, en muchos casos, su afinidad con el agua.

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Juegos de olfato, recuperar juguetes y ejercicios de obediencia pueden prevenir el aburrimiento y conductas como ladridos persistentes o destrucción de objetos.

Riesgos de salud: qué cambia según la talla

La genética del tamaño canino está vinculada, entre otros factores, a variantes del gen IGF1, relacionado con el crecimiento corporal. Pero criar ejemplares cada vez más pequeños no es inocuo: los caniches toy y enanos pueden ser más propensos a enfermedad periodontal, retención de dientes de leche y luxación de rótula, un desplazamiento de la articulación de la rodilla que puede notarse como una cojera intermitente.

En un perro pequeño, el sarro no es solo una cuestión estética. La inflamación crónica de las encías puede causar dolor, pérdida de piezas dentales y dificultad para comer. El cepillado frecuente y los controles veterinarios son especialmente importantes.

En el caniche grande, los veterinarios suelen prestar atención a problemas como la dilatación-torsión gástrica, una urgencia que produce abdomen hinchado, arcadas sin vómito e inquietud.

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También existe predisposición de la variedad estándar a la enfermedad de Addison, un trastorno hormonal cuyos signos —decaimiento, vómitos, diarrea o debilidad— pueden ser inespecíficos.

El pelo rizado exige cuidados en las cuatro variedades

El caniche suele perder poco pelo, pero eso no significa que requiera poco mantenimiento. Su manto crece de forma continua y puede formar nudos cerca de las axilas, orejas, ingles y patas. Si esos enredos quedan pegados a la piel, tiran, generan irritación y pueden ocultar lesiones.

El cepillado regular y los cortes periódicos son necesarios tanto en un toy como en un grande; la diferencia está en el tiempo y el costo que implica arreglar un cuerpo de mayor tamaño.