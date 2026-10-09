¿Por qué el cuerpo del perro salchicha o Dachshund es tan alargado?

El cuerpo del perro salchicha —o dachshund— parece especialmente largo porque sus patas son mucho más cortas de lo habitual. La causa es una condición genética llamada condrodisplasia, que altera el crecimiento de los huesos largos de las extremidades. No es que su columna se haya “estirado” de forma desproporcionada: la baja altura al suelo acentúa visualmente la longitud del tronco.

Esa silueta fue consolidada por selección humana durante siglos. En Alemania, los antepasados de la raza fueron criados para entrar en madrigueras y perseguir tejones, conejos y otros animales bajo tierra. Un perro bajo, compacto y con pecho firme podía avanzar mejor por túneles estrechos que uno de patas largas.

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La genética detrás de las patas cortas

La condrodisplasia se relaciona con variantes del gen FGF4, involucrado en el desarrollo óseo. Investigaciones genéticas publicadas en Science y PLoS Genetics identificaron copias adicionales de este gen —conocidas como retrogenes— asociadas a las extremidades cortas en varias razas, entre ellas el dachshund.

En términos simples, estas variantes hacen que las placas de crecimiento de los huesos de las patas maduren antes. Por eso, el fémur, la tibia, el radio y el cúbito dejan de alargarse antes de lo esperable, mientras el resto del cuerpo continúa su desarrollo. El resultado es un perro de talla baja, con una estructura corporal reconocible incluso desde cachorro.

La selección de ese rasgo no buscaba una apariencia curiosa. En un contexto de caza, las patas cortas ofrecían una ventaja funcional: permitían desplazarse cerca del suelo y entrar en galerías sin perder capacidad para excavar. Sus uñas fuertes, pecho profundo y musculatura también forman parte de ese diseño histórico.

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¿Un cuerpo largo implica una columna más frágil?

No necesariamente todos los perros salchicha desarrollarán problemas de espalda, pero su anatomía sí aumenta el riesgo de enfermedad del disco intervertebral (EDIV). Esta afección ocurre cuando uno de los discos que amortiguan las vértebras se degenera, se desplaza o se rompe y puede comprimir la médula espinal.

Los estudios sobre el retrogén FGF4 también hallaron una asociación entre una de estas variantes y la calcificación temprana de los discos. Es decir, el mismo cambio genético relacionado con las patas cortas puede favorecer que los discos pierdan elasticidad antes de tiempo.

Una señal cotidiana que merece atención es que el perro deje de subir al sofá, evite escaleras, camine rígido, llore al ser alzado o arrastre una pata. Ante dolor, debilidad o pérdida de control de la orina, la consulta veterinaria debe ser urgente: una lesión medular puede avanzar rápidamente.

Qué cuidados ayudan a proteger su espalda

El riesgo genético no se puede eliminar, pero sí reducir factores que sobrecargan la columna. Mantener un peso saludable es central: unos pocos kilos extra aumentan la presión sobre discos y articulaciones. La alimentación debe ajustarse a su edad, actividad y condición corporal, idealmente con orientación veterinaria.

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También conviene limitar saltos repetidos desde camas, sillones o autos. Una rampa estable puede ser útil, aunque no reemplaza el ejercicio. Los paseos regulares y moderados fortalecen la musculatura que sostiene la espalda; en cambio, las actividades bruscas, los giros violentos y las escaleras frecuentes pueden ser problemáticos para perros predispuestos.

Al levantarlo, la recomendación es sostener a la vez el pecho y la parte trasera del cuerpo, sin dejar que la columna quede arqueada. No es un gesto menor: en un perro salchicha, respetar su particular anatomía forma parte del cuidado diario.