¿Qué significa que un gato erice el pelo y cuándo debería preocupar?

Que un gato erice el pelo —un fenómeno llamado piloerección— significa que su sistema nervioso se ha activado ante una emoción intensa o un estímulo del ambiente. Lo más frecuente es que ocurra por miedo o como conducta defensiva: al verse más grande, el animal puede disuadir a una posible amenaza sin necesidad de pelear.

No es una decisión consciente. Pequeños músculos situados en la base de cada pelo responden a señales del sistema nervioso simpático, el mismo que prepara al organismo para reaccionar ante el peligro. Es un mecanismo heredado de sus antepasados y compartido con otros mamíferos.

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Pelo erizado, cola hinchada y espalda arqueada: qué está diciendo

La escena es conocida: aparece otro gato, suena la aspiradora o alguien toca el timbre, y el felino arquea el lomo, infla la cola y eriza el pelo. Esa postura combina defensa y advertencia. El gato intenta aparentar mayor tamaño mientras comunica que necesita distancia.

Si además tiene las orejas hacia los costados o hacia atrás, pupilas muy dilatadas, mirada fija, bufidos o gruñidos, conviene no acercarse ni intentar calmarlo con caricias.

Forzar el contacto puede hacer que interprete a la persona como una amenaza más. Lo indicado es reducir el estímulo —por ejemplo, alejar al otro animal o bajar el ruido— y darle una vía de escape.

La etología felina señala que muchos conflictos se evitan cuando el gato puede retirarse, esconderse o acceder a una zona elevada. Acorralarlo suele empeorar la reacción.

También puede erizarse durante el juego

No toda piloerección es miedo. Algunos gatos se “inflan” mientras corren de costado, saltan o persiguen un juguete. En ese contexto, la conducta suele expresar excitación elevada y práctica de secuencias de caza o defensa, especialmente en cachorros y animales jóvenes.

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La diferencia está en el conjunto. Un gato que juega puede alternar carreras, pausas y aproximaciones voluntarias; su cuerpo se ve más elástico y no mantiene gruñidos ni una postura rígida. Aun así, si el juego se vuelve demasiado intenso, es mejor detenerlo unos minutos y ofrecer juguetes que permitan descargar energía sin usar manos o pies.

¿Puede tener frío?

Sí, aunque es menos habitual que esa sea la explicación si el pelo se eriza de forma marcada. La piloerección puede crear una capa de aire junto a la piel y contribuir ligeramente a conservar calor. Sin embargo, en un gato doméstico, temblores, búsqueda persistente de fuentes de calor o letargo son señales más orientativas de frío que la cola inflada.

Los gatos mayores, muy delgados, enfermos o sin acceso a un refugio térmico adecuado son más vulnerables a las bajas temperaturas.

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Cuándo consultar con un veterinario

Erizar el pelo de manera puntual es normal. Merece consulta si aparece junto con signos de dolor o malestar: esconderse de forma inusual, agresividad repentina al tocar una zona del cuerpo, maullidos persistentes, falta de apetito, cambios en el uso del arenero o dificultad para moverse.

Un gato con dolor puede adoptar posturas tensas y reaccionar defensivamente incluso ante contactos habituales. La piloerección, por sí sola, no diagnostica una enfermedad, pero puede ser una pista útil cuando forma parte de un cambio brusco de comportamiento.