Mascotas
15 de septiembre de 2026 a la - 07:19

Los siete comportamientos más extraños de tu gato (y qué significan realmente)

Gato.
Gato.Shutterstock

Tu gato te observa fijo, corre como loco a las 3 a. m. o amasa con las patas: ¿se volvió loco o intenta decirte algo? Estos comportamientos extraños tienen más sentido del que imaginás. Te contamos qué significan y por qué son parte del lenguaje felino.

Por ABC Color
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Qué significan estos comportamientos felinos

1. Amasar con las patas, como si hiciera pan. Ese movimiento rítmico con las patas delanteras tiene origen en la infancia: los gatitos lo hacen para estimular la leche materna.

Si tu gato te “amasa” a vos o a una manta, significa que se siente seguro, relajado y que te asocia con algo placentero. Un halago felino en toda regla.

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2. Correr como loco en plena madrugada. ¿Explosiones de energía a las 3 a. m.? No es que haya perdido la razón: es su instinto cazador activado en el momento más silencioso del día. Estas carreras, conocidas como “locura nocturna”, son normales. Jugar antes de dormir puede ayudar a descargar ese exceso de energía.

3. Traer “regalos” poco deseados. ¿Te dejó un pájaro, un insecto o un ratón en la puerta? No es una amenaza: es afecto.

Gato Birmano.
Gato Birmano.

Compartir su caza es una forma de decir “somos familia”. Incluso puede que esté “enseñándote” a cazar, como lo haría una madre con sus crías.

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4. Mirar fijamente algo invisible. Cuando se queda quieto mirando una esquina vacía o sigue con la mirada algo que no ves, no te alarmes.

Los gatos tienen sentidos más agudos que los humanos y detectan sonidos o movimientos imperceptibles para nosotros. No es paranormal, es pura percepción felina.

5. Tirar objetos al suelo con toda intención. ¿Celular, lápiz, taza? Nada está a salvo. A los gatos les encanta explorar causas y efectos: tiran cosas para ver qué pasa… y, de paso, conseguir tu atención. Es una mezcla de curiosidad, juego y estrategia.

6. Frotar su cabeza contra vos. Ese gesto tierno no es solo cariño. Al frotarse contigo, tu gato está dejando su olor: te marca como parte de su territorio. Es una muestra de confianza y vínculo fuerte. En su idioma, sos “de los suyos”.

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7. Esconderse sin razón aparente. Meterse bajo la cama, detrás de una cortina o dentro del placard es parte de su naturaleza. Los gatos aman los espacios cerrados y seguros.

Gato.
Gato.

Pero si lo hace con frecuencia, evita el contacto o parece tenso, puede ser señal de estrés o malestar físico. En ese caso, conviene observarlo con atención.

Descifrar a tu gato es una forma de acercarte más a él

Cada comportamiento, por extraño que parezca, dice algo. Aprender a leer su lenguaje corporal y emocional no solo fortalece el vínculo: también mejora su bienestar y el tuyo. Entender a un gato no es fácil… pero sí profundamente gratificante.