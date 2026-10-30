Mascotas embarazadas: qué cuidados necesitan durante la gestación

Una vez que sospeches que tu mascota está embarazada, lo primero es llevarla al veterinario para confirmar el embarazo mediante un examen físico o ultrasonido.

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El veterinario también puede calcular aproximadamente la fecha del parto y brindar asesoramiento sobre la dieta y el cuidado general.

Las visitas regulares al veterinario son esenciales para monitorear la salud de la madre y detectar cualquier complicación a tiempo. Estas visitas deben ser programadas en cada etapa del embarazo para asegurar un desarrollo adecuado.

Alimentación y ejercicio

Durante el embarazo, las necesidades nutricionales de tu mascota cambiarán. Es fundamental proporcionarle una dieta rica en proteínas y nutrientes esenciales. Consultá a tu veterinario para obtener recomendaciones específicas que se adapten a la raza y peso de tu mascota.

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En algunos casos, tu veterinario podría sugerir suplementos específicos para apoyar la salud de la madre y los fetos. La suplementación debe administrarse bajo supervisión profesional.

Por otro lado, el ejercicio moderado es beneficioso durante el embarazo para mantener la salud física de la madre. Sin embargo, evitá actividades extenuantes o de alto impacto.

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Optá por paseos cortos y pausados que mantengan a tu mascota activa sin estresar su cuerpo. Los gatos tienden a regular su actividad física por sí mismos, por lo que es menos necesario intervenir, pero aún así, proporcioná un ambiente seguro para moverse.

Los perros sí requieren de una mayor supervisión en términos de actividad para garantizar que no se excedan.

A medida que avanza el embarazo, es posible que tu mascota necesite descansos más frecuentes. Observá sus niveles de energía y adaptá la rutina de ejercicios según sea necesario.

Preparación para el parto

Habilitá un área tranquila y cálida donde tu mascota pueda dar a luz. Este espacio debe estar alejado de ruidos fuertes y otras mascotas para evitar estrés innecesario.

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En este punto hay que decir que los gatos prefieren lugares más cerrados y cómodos para parir, como armarios o cajas preparadas. Los perros requieren un espacio más amplio y accesible donde puedan estar tranquilos.

Informate sobre el proceso de parto para que puedas asistir a tu mascota si es necesario. Los síntomas como la pérdida del apetito o anidamiento pueden indicar que el parto se acerca.

Estate atento a cualquier signo inusual, como cambios drásticos en el apetito, comportamiento anormal o secreciones inusuales. Estos pueden ser indicativos de problemas que requieren atención veterinaria inmediata.

Gatos y perros podrían presentar algunas diferencias. Los gatos pueden ser más discretos al mostrar molestias o problemas, requiriendo una observación más detallada.

Los perros generalmente son más evidentes en mostrar incomodidades o cambios, lo que puede facilitar su monitoreo.

Es importante estar preparado para posibles complicaciones durante el parto, como la dificultad para dar a luz o malposición de los cachorros. Mantené el contacto con tu veterinario para asistencia de emergencia.

Cuidar de una mascota embarazada implica un compromiso significativo, pero con los cuidados adecuados, podés asegurar un embarazo saludable y exitoso. Mantenete informado, seguí las recomendaciones del veterinario, y proporcioná un ambiente seguro y cómodo para tu mascota.

Este amor y atención no solo beneficiarán a la madre, sino también a los nuevos miembros de la familia que están en camino.