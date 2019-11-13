Investigan a involucrados en celda VIP en Buen Pastor

“Estamos investigando para ver qué es lo que pasó, porque la celda estaba ubicada detrás de una despensa (…) Estaba bien montada”, destacó la viceministra en contacto con ABC FM 98.5 esta mañana. Pérez puntualizó que dentro de la celda descubierta en el Buen Pastor se encontraban dos reclusas, una de las cuales era Celia Maidana, condenada por el crimen de la empresaria Sonia Doutreleau.

Microondas, lavarropas automático, bebedero eléctrico y una ducha privada forman parte de los lujos con los que contaba esa celda que fue desmantelada ayer. Incluso, la arquitectura es totalmente distinta a todo el penal, ya que la pared tenía un revestimiento de PVC, algo que no es propio de ninguna celda.

También destacó que el descubrimiento de ayer fue producto de un trabajo realizado por la Inspectoría General del Ministerio de Justicia, una dependencia que fue reabierta en esta administración. Comentó que el trabajo de la Inspectoría es precisamente detectar ese tipo de irregularidades en las penitenciarías y a eso se está abocando actualmente.

Por otra parte, consultada sobre los casos de extorsión que surgen desde el Penal de Tacumbú, señaló que regularmente se hacen pesquisas para incautar celulares, pero no son suficientes debido a que los mismos funcionarios están implicados. “Nosotros no vamos a maquillar nada: esto es resultado de la corrupción del personal”, admitió.

Asimismo, confirmó que no existe bloqueador de llamadas en esa penitenciaría. Primeramente, argumentó que son equipos muy costosos y el presupuesto de Justicia es muy limitado. Sin embargo, también agregó que ese bloqueador generaría problemas en todos los vecinos del barrio Tacumbú, puesto que afectaría la señal de todos.

La viceministra aprovechó para reiterar la necesidad de trasladar las cárceles del área urbana y de que las nuevas que se están proyectando también se alejen de las zonas pobladas. También enfatizó en que se debe trabajar en la formación y el saneamiento del personal para evitar que sigan generándose más hechos de corrupción.

