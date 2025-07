Fiscalía allanó la Dimabel por supuesto caso de falsificación de documentos.

En prosecución a una denuncia formulada por Carlos Rubén Sosa Vázquez, quien avisó a la Fiscalía que la Dimabel expidió a su nombre dos armas que nunca adquirió, técnicos de informática del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la fiscala Torres fueron hasta la institución para recabar información sobre el caso a fin de identificar a los responsables del ilícito.

Según mencionó la representante del Ministerio Público cuentan con la documentación original emitida por la Dimabel en la que constan las dos armas a nombre de Sosa cuanto este asegura que no realizó dichos registros.

Durante la intervención se verificaron las documentaciones y se hicieron las pericias caligráficas correspondientes para identificar a la persona que se presentó para hacer el registro.

Entre las averiguaciones la Fiscalía halló que el certificado de manejo de armas se dio con la aprobación del instructor Ever R. Hemosa, quien fue citado a declarar. En su versión, el instructor mencionó que “como la Ley de Armas y Municiones es nueva y no cuenta aún con una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, existen manuales de uso, las cuales no le exigen verificar si una persona es o no apta para utilizar un arma de fuego”. Este afirmación llamó la atención de la Fiscalía, según resaltan en un comunicado con relación al caso.

También fueron convocadas a declarar l representante de la firma Transcenter S.R.L., Blanca Alvariza firma de la que supuestamente se compró una de las armas. También tendrá que dar su testimonio la escribana Alba Graciela Molinas, aunque esta no está vinculada con la producción del documento falso.

Queda por cotejar los datos de una segunda arma registrada a nombre del afectado. Esta supuestamente fue adquirida de la Distribuidora Fabricio Casa y Pesca ubicada en Juan León Mallorquín.