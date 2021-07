Obreros de la Bioceánica levantan paro tras acuerdo

La medida de fuerza se inició a tempranas horas de esta mañana por lo que los más de 600 obreros quienes trabajan en esta colosal obra decidieron parar hasta tanto los directivos del consorcio se comprometan a cumplir con estos acuerdos laborales.

Tras el acuerdo se levantó la manifestación y los obreros pudieron emprender viajes la mayoría de ellos hacia sus hogares ubicados en otras regiones del país tras largos días de ausencia y de no ver a sus familiares.

Recién desde el martes de la próxima semana de nuevo volverán a las actividades laborales dijeron los obreros quienes a pesar de no estar de acuerdo por no percibir las horas extras, sin embargo pudo más la angustia de poder viajar para ver a sus seres queridos por lo que decidieron levantar la medida de fuerza.

Desde el consorcio existe mucho silencio y hermetismo ya que hasta el momento no emitieron ningún tipo de comunicado, en tanto los directivos se niegan a emitir opiniones sobre la situación laboral de los obreros.

Más denuncias

Óscar Guillén, extrabajador del consorcio, dijo que fue despedido en forma injustificada de la empresa y hasta la fecha no percibe su salario y horas extras. Relató que trabajaba como chofer de camión y fue sacado debido a un problema mecánico del vehículo ocasionado por el mal estado del camino.

“Me comunicaron mi despido y me dijeron que me contacte a un número telefónico perteneciente a las oficinas del consorcio en la capital del país para percibir mi salario y horas extras, pero nadie atiende mis llamadas. Estoy desesperado ya que soy padre de familia y tengo hijos que dependen de mí, por lo que me urge cobrar lo que me corresponde”, dijo. Alega que entre salario y horas extras suele percibir un monto superior a los G. 5 millones, por lo que además del despido presume que le adeudan unos G. 7 millones.

Tampoco a esta denuncia pudimos obtener la respuesta de los responsables del consorcio debido a que son reacios a responder.

Bioceánica

La ruta de la bioceánica de unos 277 km unirá a las poblaciones de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Loma Plata (Boquerón) a un costo de US$ 445 millones financiado en el sistema Alianza Público-Privado de la modalidad llave en mano.