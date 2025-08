Industriales se reúnen con Sandra Quiñónez y expresan apoyo a su gestión

García comentó que representantes de la Unión Industrial Paraguaya se reunieron ayer para conversar con la fiscala general del Estado sobre los trabajos a realizarse en el marco del cumplimiento de los protocolos sanitarios en las industrias dentro de la “cuarentena inteligente”.

“Fuimos por un tema principal. Dentro de los temas manifestamos que dentro del trabajo que hacía había muchas más cosas positivas que negativas y le dimos fuerzas para que siga adelante”, evaluó en contacto con ABC.

Asimismo, destacó que ese fue el enfoque principal de la reunión, pero también admitió que conversaron sobre la gestión de Quiñónez al frente de la entidad. “Desde el punto de vista jurídico no podemos opinar directamente, pero sí sé que hay un sentir general de que la Dra. Sandra Quiñónez está haciendo mucho más que sus antecesores”, resaltó el titular de Cifarma.

Igualmente, aclaró que no hablaron de su posible juicio político por presuntamente ayudar a que el empresario Karim Salum reciba un “trato preferencial”. “Casos específicos no tocamos. Personalmente no le conozco, pero confío en su trabajo (…) Puede estar tomando decisiones que no corresponde, pero es otra instancia”, agregó.

García acotó en varias ocasiones que puntualmente no puede opinar del juicio político, pero coincide en que la Justicia tiene que ser igual para todos.

Quiñónez ahora está en el ojo de las críticas puesto que, según la acusación del ministro Federico González, intermedió para que el empresario Karim Salum, ligado al grupo empresarial de Horacio Cartes, guarde cuarentena en su casa. Ante ese trato “preferencial”, hay diputados que impulsan su juicio político.

Desde las bancadas coloradas, la postura apunta al rechazo del juicio. Derlis Maidana, por su parte, dijo que la bancada del cartismo analizará los otros causales de juicio político que el diputado Édgar Acosta (PLRA) adelantó que presentará en un borrador. “Si hay más causales (...) naturalmente le podemos analizar y va ir a... justamente a Comisión de Asuntos Constitucionales (...) y si corresponde los dictámenes, ya sea a favor o en contra o por unanimidad”, consideró.

Por otra parte, la Cámara de Diputados, en su última sesión ordinaria, aprobó un pedido de informes al ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González, sobre los procedimientos y protocolos implementados tras el arribo de ciudadanos en vuelo humanitario procedente de los Estados Unidos de Norteamérica el 22 de abril de 2020 y la situación de repatriados. En ese grupo se encontraba Karim Salum.

