Comunicador denuncia amedrentamiento de parte de un político en Ñemby

Según relatos del comunicador Agustín Scorza, pasó momentos de mucha tensión ayer, cuando llegaba a su domicilio del barrio Cerrito y vio que cuatro personas estaban en dos motocicletas y dos más en una camioneta frente a su casa con actitud sospechosa.

Scorza, quien estaba en compañía de su hija menor, se acercó lentamente y cuando estaba por llegar a su residencia el hombre que estaba en la camioneta le salió al paso y le hizo una señal para que pare la marcha, y el otro que estaba en la moto, le exhibió un arma de fuego por lo que optó por salir de nuevo del sitio, según comentó.

“Yo regresaba con mi hija del veterinario, donde llevamos su gato herido, y ya cuando estábamos llegando a la casa vi que cuatro hombres en dos motos y dos personas más en una camioneta estaban frente y me acerque lentamente y de repente sale el político colorado Aldo Godoy y me dice que pare y el otro que estaba en la moto sacó un arma de fuego y entonces huí del lugar en busca de policías y ellos empiezan a perseguirnos”, detalló Scorza.

Dijo que llegó a refugiarse en una estación de servicios en donde suele estar un agente policial, pero cuando no vio a ninguno, reanudó la marcha hasta llegar a la comisaría 24a. Central de San Antonio, donde realizó la denuncia.

El comunicador comentó que el origen de todo sería una serie de publicaciones que viene realizando de la zona de Ñemby en su página digital y la última sería la supuesta violación de la cuarentena del concejal Javier Osorio (ANR), grupo político de Godoy.

Por su lado, Godoy, comentó que sólo llegó a la casa del comunicador para dialogar sobre una publicación sobre su honorabilidad y reputación y le acompañaron sus hermanos y compañero de trabajo y negó que hayan estado armados.

“Agustín alzó en su página un audio en donde dicen que soy homosexual y que teníamos relaciones sexuales en la Municipalidad y solo quería la identidad de la persona que dijo semejante mentira y que me generó tremendo problema en mi casa y cuando le hice la seña para que pare, me dijo que no tenía nada que hablar conmigo y salió corriendo y le seguimos, nada más”, expresó Godoy.

Dijo que también llegaron hasta la comisaría de San Antonio para radicar la denuncia y mencionar que fue agraviado en la página digital de Scorza.