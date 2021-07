Una mujer con ceguera denuncia agresión y discriminación en juzgado de J. Augusto Saldivar

María Crispina Coronel, que sufre de ceguera, comentó que fue maltratada y discriminada en el propio juzgado de la ciudad de J. Augusto Saldivar, donde acudió para denunciar una agresión que sufrió de parte de sus vecinos.

“Recurrí directamente al juzgado para denunciar que mis vecinos me pegaron pensando que tendría más apoyo, primero como mujer y ciega, pero sin embargo fui maltratada por el secretario, Francisco Ñúñez y su hijo y me trataron de loca y que no me iban a tomar la denuncia y que me retire, incluso llamó al personal policial para que me saquen y agarraron del brazo, pero me resistí y les obligue a que me tomen la denuncia”, relató la mujer.

La afectada siguió diciendo, que también la propia jueza, Lidia Fariña, la agredió verbalmente y le pidió que se vaya hacer la denuncia en la comisaría local y ante la negativa de retirarse le hicieron esperar dos horas y en un momento dado se desvaneció y tras ser asistida por los presentes y recuperar la noción le tomaron la denuncia.

“Tengo entendido que el señor Núñez es amigo de la familia que me agredió y además está de por medio una concejala de la ciudad y quisieron minimizar la agresión, pero yo me quedé más de una semana internada porque salía recién de una operación del ojo y me golpearon en varias partes del cuerpo y la cara”, expresó Coronel.

La mujer sindica como supuesto responsable de la agresión a la pareja Alberto Samudio y Ramona López, y los mismos ya fueron notificados por el juzgado para el 13 de julio próximo, pero la víctima asegura que sigue recibiendo amenazas y que hasta le envenenaron su perrito.

Por su lado el secretario del juzgado, Francisco Núñez, dijo que no recuerda el caso porque recibe a cientos de personas y que se tiene que hacer una denuncia formal.