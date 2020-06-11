Cuarentena: Fase 3 se inicia este lunes, no así en Paraguarí y Concepción

En su conferencia de prensa de este jueves, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó que la tercera fase de la “cuarentena inteligente”, que contempla la relajación por etapas de las medidas restrictivas a la circulación y las actividades laborales, deportivas y de entretenimiento, entre otras, que el Gobierno estableció en marzo para frenar la pandemia de COVID-19 en Paraguay.

Desde el próximo lunes 15 de junio se avanza a la fase 3 de la cuarentena inteligente en el país salvo en los departamentos de Paraguarí y Concepción que quedarán en la fase 2. El distrito de San Roque González de Santacruz seguirá en cuarentena total. ¨El resto de los departamentos pasan a fase tres", anunció el ministro.

Mazzoleni aclaró que se siguen puliendo las medidas que serán integradas al decreto que será elevado al Poder Ejecutivo por lo que aún pueden darse modificaciones.

El horario de desplazamiento podría extenderse hasta las 22:00, pero esta alternativa aún está a consideración del Ministerio del Interior. También detalló que quedará a cargo de los gobiernos departamentales definir los horarios de los comercios.

En este contexto, las autoridades de Alto Paraná pidieron un horario distinto ya que la dinámica de los comercios es diferente en esa zona. En Asunción también se manejarán otros horarios por el mismo motivo.

En esta fase se incluyen los locales gastronómicos que podrán abrir con agendamientos y la estricta implementación del protocolo sanitario.

Sobre los patios de comidas de los shoppings, la falta de agendamiento y las mesas compartidas, imposibilitan que se realice la trazabilidad de contactos por ello aún no están autorizadas a operar. Restaurantes apostados dentro de los centros comerciales, que no están en la zona común, también podrán abrir.

“Salvo que como decía yo un poco entre comillas, se puedan ‘restaurantizar’ los patios comida -en otra palabra que se pueda sectorizar y se puedan hacer como un restaurante-, pero no pueden funcionar en la lógica actual de los patios de comida”, precisó sobre la limitación que imponen a los patios de comida.

Con relación a la educación superior se podrán dar clases prácticas, laboratorio y defensa de tesis, conforme al tamaño del aula, hasta 10 personas.

Las actividades físicas se pueden dar hasta con dos personas, con los agendamientos previos correspondientes para centros de entrenamientos y gimnasios. En los clubes, se deben implementar el mismo protocolo sanitario que en los gimnasios.

Para el sector cultural se habilitan autocines, autoteatros y otras actividades similares que permitan el cumplimiento del distanciamiento físico.

Celebraciones religiosas, misas y cultos presenciales están permitidos hasta un máximo de 20 personas, cuidando el protocolo establecido.

Mazzoleni enfatizó que varias de las disposiciones establecidas en esta tercera fase aún se están consensuando con los demás ministerios y que se irán ajustando para su definición en el decreto presidencial.

Mazzoleni pidió seguir con los cuidados sobre todo en estos sectores que se sumarán, ya que se puede retroceder pues se está llegando con los “números justos” a la Etapa 3.

“Hay un factor que hay que tener en cuenta, en las últimas dos semanas hemos tenido una inversión en cuanto a la proporción de los casos, en estas últimas dos semanas hay más casos en la comunidad que en los albergues. Entonces, estamos en una etapa donde avanzamos de fases con los números justos, pero tenemos un poco más de riesgo, así que resulta todavía más importante aferrarnos a todas las medidas”, indicó.

Respecto a la situación en las cárceles, dijo que siguen dialogando con la ministra de Justicia para atender los reclamos de los internos, pero que por el momento no habrían mayores cambios. “De a poco hay concesiones, pero bastantes conservadoras”, afirmó.

Tampoco se tiene una intención a corto plazo de la reapertura de las fronteras. “Yo creo que es poco probable que el próximo mes estemos hablando de eso (apertura de fronteras y de vuelos comerciales), no anticipó una apertura de fronteras tan rápido ahora, pero si importante tener listo todo eso (protocolo) para cuando se dé, pero también se tiene que armonizar con los demás países mínimamente del Mercosur, para poder hacerlo de manera segura”, dijo sobre el punto.

Atendiendo la proximidad del día del padre y otros hechos que motiven reuniones familiares, aclaró que siguen restringidos los viajes al interior y el número de personas. Recordó el caso del militar que durante el día de la madre recorrió el departamento de Paraguarí, lo cual motivó que hoy el distrito de San Roque González esté en fase 0.

Dijo que aún no definieron bien que hacer en casos de festejos de cumpleaños y otros encuentros sociales, lo cual lo definirán en próximos días, pero aclaró que en ningún caso consideran que se permitan reuniones de más de 10 personas o incluso analizan un tope máximo de 5.

El 11 de marzo, poco después de la confirmación del primer caso de COVID-19 en Paraguay, el Gobierno decretó el inicio de un período de cuarentena sanitaria, suspendiendo todos los eventos deportivos y culturales con presencia de público, las clases presenciales y las actividades en comercios y shoppings; restringiendo la circulación de personas y, poco después, cerrando las fronteras para intentar frenar la expansión de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

El 4 de mayo, las autoridades declararon el inicio de la primera fase de la llamada “cuarentena inteligente”, como un primer paso hacia el regreso a la “normalidad” con la habilitación -con ciertas restricciones- de actividades en fábricas, obras de construcción públicas y civiles; la prestación de servicios como peluquería, escribanía y abogacía; y el permiso para la realización de ejercicio físico en parques y espacios públicos, por horarios.

El 25 de mayo dio inicio la fase 2, que permitió la apertura de shoppings, oficinas corporativas –con un 50% de su personal–, los entrenamientos individuales para deportistas profesionales, la apertura de clubes y parques privados para el ejercicio físico, los ensayos y puestas teatrales sin público y la realización de bautismos o matrimonios en iglesias, con hasta diez personas presentes.