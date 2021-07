Violento asalto en un comercio de San Antonio

Cerca de las 18:00, tres sujetos encapuchados y con tapabocas ingresaron al local comercial denominado “El Campeón”, cuyo dueño es Víctor Samaniego, quien recibió varios golpes de parte de los delincuentes.

“Todo fue rápido, esta gente ingresó ya con arma en mano, dio la voz de asalto y ya uno de ellos me patea por uno de los estantes, por lo que le cayeron encima los productos, se le cae el arma e intenté alcanzar y ahí ya me atacó el otro, quien me pegó con el arma a la altura del cuello y ahí le entregué todo”, relató Samaniego.

Dijo que a su esposa y a su hija las mantuvieron arrodilladas y en todo momento exigían el dinero.

El comerciante manifestó que se salvaron de milagro, primero porque el arma no se disparó cuando cayó al suelo y tampoco el otro delincuente disparó cuando intentó apoderarse del arma.

“Tuve la sensación de que me iban a matar si me resistía y cuando vi a mi señora arrodillada e implorando que no me maten les entregué todo lo que tenía en el bolsillo y la caja”, expresó.

Tras apoderarse del dinero -que serían unos G. 8.000.000 de la recaudación del día- se dieron a la fuga sobre una moto.

En el local también realizan cobros rápidos.