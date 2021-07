Pacientes con cáncer sin radioterapia pese a que advertencia ya data de hace dos meses

Hace unas dos semanas y media que no funciona en forma el acelerador lineal porque se recalienta el equipo, por lo que se necesitaría para la reparación y compra del equipo una licitación, afirmó el médico en una nota de “auxilio” que remitió diversas direcciones y a los viceministerios. Acota que habían planteado que el mantenimiento incluya los repuestos.

Sin embargo, refiere en su escrito, que no se pudo por una cuestión de costos pero que a la larga lo planteado sería la mejor opción. Para paliar la situación habían solicitado la ampliación del servicio tercerizado de radioterapia pero le dijeron en el Ministerio de Salud que no había disponibilidad de presupuesto; corroboraron de que sí tiene, finalmente dijeron que ellos tenían que haber gestionado, señaló Mitsui ante nuestra consulta.

Afirmó que todos los contratos de ese tipo se hace a nivel central, y cree que se va a subsanar en el trascurso de este jueves. Pero, de cualquier manera la ampliación del contrato apenas alcanzaría para el tratamiento de los pacientes que no pudieron acceder a sus sesiones en el Incan por la avería del equipo.

Agregó que la situación es crítica y se necesita comprar el repuesto y hacer un nuevo llamado para servicios tercerizados. Argumentó que por más que tengan dos o tres aceleradores más no van a dar abasto, atendiendo a que tienen unos 10.000 pacientes nuevos al año y de estos la mitad requerida de radioterapia.

Señaló que hizo todo el proceso pero no tuvo eco favorable, porque los funcionarios del nivel central, “sentados detrás de escritorios” no dimensionan la situación que viven los pacientes y los médicos en los hospitales.

Se firmó contrato

El nuevo viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, Dr. Julio César Borba Vargas, informó que ya se firmó el contrato para la ampliación del 20 por ciento, esta tarde. Aseguró que también se va a comprar el repuesto para la reparación del acelerador lineal por G. 33 millones.

“Ver para creer”

La secretaria de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), Juana Moreno, señaló que “hay que ver para creer” porque se pasan mintiendo a los pacientes, dilatando así la compra de medicamentos, reparación de equipos y otros. Afirmó que ya perdieron toda la paciencia con los “funcionarios calienta sillas y que no mueven el trasero”.

Refirió que el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, de una vez debe cambiarlos si quiere mejorar su gestión porque hasta ahora si no están todos los días llamando o yendo al Ministerio no hay resultados. Señaló que los retrasos absurdos ya costaron muchas vidas porque no pudieron completar su tratamiento.

Como ejemplo de que cajonean los expedientes en el Ministerio, dijo que hoy debía de hacer su quimioterapia Faustina Méndez, pero pese a que está detrás para que el ministro firme la resolución de adjudicación, no pasa nada. “No sé si le hacen a propósito al ministro, en detrimento de vidas humanas, o qué es lo que pasa”, sostuvo.

Círculo Paraguayo de Médicos expresa apoyo

El Círculo Paraguayo de Médicos se solidariza y manifiesta su preocupación por la grave situación que soporta el INCAN en el servicio de Radioterapia. “El acelerador lineal no está funcionando y el mismo director general, el Dr. Nelson Mitsui está pidiendo auxilio”, señala el posteo en redes, que acompaña copia de la nota presentada por el director del nosocomio.