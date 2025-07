Ucetrama critica falta de tarjetas del billetaje electrónico

“Aclaramos que no es obligación de ninguna empresa de transporte la comercialización de la tarjeta del billetaje electrónico y mucho menos ser responsables de la falta de stock. Nos vemos impotentes ante los pedidos, e incluso súplicas de nuestros pasajeros que no consiguen las tarjetas de billetaje por lo cual no pudimos brindarle el servicio a pesar de que podían pagar por el servicio”, reza parte del comunicado de la Ucetrama que está firmado por el titular del gremio Ignacio Cárdenas.

En otra parte trata de insensible al gobierno por no prever un plan de contingencia y sobre todo por ignorar la situación, considerando que, según los propios datos del Viceministerio del Transporte, solo se llegó a comercializar al 25% de la planilla técnica del transporte; es decir, no todos los usuarios del transporte accedieron al billetaje electrónico.

La Ucetrama adelantó que presentará una denuncia ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) considerando que el transporte público de pasajero es un servicio básico indispensable contemplado en la Constitución Nacional y ayer muchos usuarios fueron privados de usarlo por el solo hecho de no contar con la tarjeta, que tampoco había en stock.

Por otro lado el viceministro del Transporte, Pedro Britos, reconoció que tuvieron algunos inconvenientes con la distribución de las tarjetas porque las personas compraron masivamente y a última hora, pero que se anuncia que hoy se distribuirán más tarjetas para subsanar el problema.

Primera jornada

Desde el Viceministerio del Transporte se informó que durante el primer día de la implementación del billetaje electrónico se tuvieron 410.000 viajes pagados con ambas tarjetas (Más y Jaha). También se registraron 400 devoluciones a través del sistema, de los cuales 380 hicieron uso de la devolución.

En la primera jornada de implementación obligatoria del billetaje electrónico, unas 65.000 personas utilizaron por primera vez su tarjeta, lo que implica una gran demanda de las mismas en las últimas horas.

Por otro lado, cuatro empresas fueron multadas en los puntos de verificación por irregularidades constatadas por fiscalizadores del Viceministerio de Transporte. En todos los casos se debió al cobro indebido, es decir, continuaban recibiendo pago en efectivo. Además, otras ocho empresas serán multadas por infracciones denunciadas en el centro de reclamos del Viceministerio de Transporte. Cinco de ellas por cobro indebido, dos por poseer el validado apagado o dañado y uno por imposibilitar las operaciones con validadores.