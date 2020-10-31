“Hasta un burro se da cuenta de que fue una donación”, expresa Zanardini

“Solo personas de mala fe pueden sostener que se trató de una venta comercial”, expresó indignado ayer el padre José Zanardini, al enterarse que la Sociedad Salesiana negó que los terrenos que hoy la congregación pone en venta hayan sido parte de una donación. A su vez, reclama que los salesianos hayan puesto en venta varias hectáreas ubicadas en Limpio, específicamente en unas villas que su familia y la Congregación desarrollaron en la década de los 80 y que formaron parte de un proyecto social.

“La trasferencia la firmé como apoderado de la familia Zanardini y los padres Giacomuzzi, superior de los salesianos en aquellos años, y el P. Christian Bigault ya fallecido. Los salesianos a través de su escribana Myrian Enciso, para dar mayor consistencia al título en ese tiempo de dictadura, prefirieron usar la formula ‘vende y transfiere’ en lugar de ‘donación’ por una suma simbólica e irrisoria. En la primera transferencia la suma simbólica fue de G. 90.000 para 7 hectáreas. Es una suma ridícula que hasta un burro se da cuenta que se trata de una donación”, remarcó.

La familia Zanardini se siente literalmente ofendida por el comunicado y recalca que entregaron gratuitamente los terrenos a los habitantes.

“Nos sentimos profundamente ofendidos por el comunicado de los salesianos. Nosotros hemos donado gratuitamente todos los terrenos a las poblaciones, no para que los salesianos vendan a inmobiliarias y lucren para su beneficio u otra obra educativa”, mencionó.

Los salesianos además de las 3 (tres) hectáreas de la Villa Don Bosco han puesto en venta también las 2 (dos) hectáreas de la Villa Lombardía y las 3 (tres) hectáreas de la Villa Pa’i Cleva.

“Sorprende que el actual superior y su Consejo manipulen la verdad y no hagan caso tampoco a las declaraciones de los donantes corroboradas fehacientemente por los anteriores superiores P. Giacomuzzi, P. Zabala, Card. López, que dicen la verdad y no mienten”, dijo.

Llama la atención que el Consejo Superior de los Salesianos de Roma no se haya expedido hasta ahora sobre el tema, ni la regional de Chile pese a que están al tanto del caso.