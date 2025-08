Todo el pelotón de los Lince, sometido a pruebas tras disparo que hirió a niña

El Crio. Arnaldo Irala, jefe de la Comisaría Quinta Metropolitana, indicó que anoche cerca de las 21:00 supuestamente se produjo un incidente tras un operativo de control que realizaron en la zona de Estados Unidos y Gondra del barrio Ricardo Brugada.

“Hubo una intervención del Grupo Lince, no muy lejos de esta comisaría, sobre Estados Unidos y Gondra, y en base a eso se esta haciendo circular videos del lugar que supuestamente es del momento de la primera intervención y algunas discusiones, donde normalmente se congrega a una cantidad de curiosos, y dentro de los curiosos se encontraba una niña de 7 años que supuestamente sufrió una herida de disparo de fuego que aparentemente es un refilón en el muslo”, comentó Irala.

El comisario destacó que la pequeña ya fue dada de alta y la herida no revestiría gravedad, pero aun así se realizó un control completo a los agentes para tratar de determinar si efectivamente el disparo fue realizado por los policías. “La misma fue auxiliada por nuestro personal hasta el Hospital de Trauma, pero en el momento que llegó la patrullera ya no se encontraba ningún personal de Lince”, dijo el jefe de Policía sobre el motivo por el cual no se pudo determinar qué agentes específicamente estuvieron en el sitio.

A raíz de esto, el personal de Criminalística recabó evidencias en el sitio del incidente y luego sometió al alcotest y prueba de manos en busca de pólvora para tratar de determinar si realmente los efectivos dispararon. “También entregaron el guante que utilizan, que puede contener restos de pólvora”, dijo el Crio. Irala.

El uniformado no descartó que en medio del operativo pudo haber sido un tercero el que haya disparado y herido a la pequeña, cuya herida se produjo más bien por una esquirla de bala que habría rebotado en el suelo.