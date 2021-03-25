CSJ estudia mecanismo para regular ejercicio de la profesión de abogado

El bajo rendimiento de los postulantes a escribanos públicos abrió el debate sobre una preocupante realidad: la precaria preparación de los abogados. Los ministros César Garay y Gladys Bareiro destacaron la necesidad de revisar la formación de la carrera notarial las facultades de Derecho de las universidades.

El ministro Eugenio Jiménez les siguió en el uso de la palabra con el siguiente planteamiento:

“Ahora bien, ¿qué pasa con los abogados? Yo realmente estoy preocupado también por la situación, pero no por los abogados, hay abogados excelentes sin ninguna duda, modelos no solamente en el Paraguay sino también afuera, pero ocurren también casos insólitos como demandas promovidas en fueros equivocados. demandas promovidas por personas jurídicas inexistentes. demandas promovidas por reivindicación de cosa ajena, es una cosa insólita. Y eso causa un grave perjuicio a la ciudadanía”, afirmó.

Jiménez planteó la posibilidad de realizar una modificación legal que permita excluir a aquellos que no se encuentran preparados para el ejercicio de la profesión. Citó el ejemplo de España, país en que hace algunos años se realizó una modificación que obliga a los egresados de la carrera a realizar un posgrado para poder ejercer la profesión.

A su vez, el ministro Alberto Martínez Simón destacó la rigurosidad del sistema vigente en Corea hace unos años, donde de los 40 mil egresados, solo 1.500 son habilitados a ejercer la matrícula.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Y se asegura así el ejercicio de personas realmente idóneas. Y vamos a tener un efecto secundario que no es menor, le llamaría paralelo y autónomo: vamos a empezar a regular la calidad de la educación en las facultades de derecho y vamos a establecer con el índice que otorga la matrícula, en qué facultades se enseña mejor que en otras y vamos a empezar a exigir a la comunidad educativa, mejores egresados”, acotó el ministro.