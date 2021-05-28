Millonario robo en Biggie ubicado en Fernando Zona Norte

Dos hombres a bordo de una motocicleta tipo cobrador, ambos con arma de fuego tipo revólver, llegaron alrededor de las 13:30 a la sucursal de Biggie, ubicada sobre la calle Tte. Etienne casi Waldino Ramón Lovera, Zona Norte de Fernando de la Mora.

A punta de arma exigieron a una de las empleadas, de 23 años que entregara la recaudación del día, mientras que otro de los malvivientes se dirigió al depósito.

En total se llevaron la suma de G. 7.000.000, informó el oficial primero Mario Rolón de la comisaría 2ª Central, quien agregó que ya el miércoles en horas de la madrugada se había intentado un asalto en el mismo establecimiento comercial.

Según el relato de la víctima, una joven de 23 años, los supuestos autores ambos con arma de fuego tipo revólver en mano ingresaron al local, uno de los mismos se dirigió hasta el depósito, llevando consigo una bolsa que contenía la suma de tres millones de guaraníes y el otro se quedó en la parte de la recepción llevándose consigo la recaudación del día. Consumado el hecho se dieron a la fuga a bordo de un biciclo y hasta el momento se encuentran con paradero desconocido.

