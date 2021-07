Vacunas vía Covax: Nuevo lote de 134.400 dosis llegará el próximo jueves

Este nuevo lote sería el tercero que el Mecanismo Covax remite a nuestro país, ya que en marzo pasado enviaron –por primera vez- unas 36.000 dosis AstraZeneca. En abril pasado, llegó el segundo remanente, con unos 134.400 biológicos de la misma productora.

Conforme a la OPS, el lote de 134.000 se encuentra “en tránsito” hacia el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, aunque se desconocen mayores detalles. Estiman que el próximo jueves 3 de junio estaría llegando a suelo nacional.

La remisión se da luego de una serie de reclamos y quejas realizados hacia Covax, del cual nuestro país adquirió 4.279.900 dosis contra el COVID-19, en octubre del año pasado. Hasta la fecha, se remitió desde el mecanismo una ínfima cantidad de 170.400 biológicos, que alcanzará el total de 304.800 vacunas el próximo jueves, cuando arribe el tercer lote.

Ayer, el senador liberal Amado Florentín, presidente de la Comisión Bicameral de Control de la Ley de Emergencia, comentó que el ministro de Salud, Julio Borba, le indicó que Covax remite las vacunas de acuerdo a la densidad poblacional de sus contratantes. Dicha disposición del mecanismo hace que nuestro país reciba periódicamente lotes ínfimos de vacunas.

Así también, Florentín detalló que el Gobierno nacional abonó al Covax solo la prima de deuda consistente en US$ 6.850.000. Acotó que también se transfirió al mecanismo por un costo de envío de US$ 158.000 y un anticipo de US$ 595.000.

Borba había explicado la semana pasada que la OPS no está logrando honrar sus contratos con los distintos países debido a que está limitada por la capacidad de producción de las dosis a nivel mundial, que -según indicó- está debajo de la demanda global. En ese sentido, indicó que las grandes potencias duplican las ofertas para comprar vacunas a costos superiores a los acordados con Covax, por lo que los laboratorios priorizan a estas naciones en detrimento del mecanismo.

Este mecanismo es dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la OPS. Fue creado con el objetivo de gestionar de manera colectiva el acceso a las vacunas para países sin tanto poder económico como el nuestro.

¿Cómo sigue el plan de vacunación?

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud dispuso que la vacunación contra el COVID-19 está habilitada a mayores de 65 años en adelante. Las autoridades sanitarias prometieron que una vez que llegaba a nuestro país un nuevo lote y si la población permitida ya estaba inocoluda en su totalidad, se iba a ampliar la franja etaria hasta los 63 años.