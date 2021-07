“Hay que tomar recaudos epidemiológicos” ante presunta inmunidad permanente contra COVID-19

Profesionales del mundo están empezando a hablar sobre la “inmunidad perenne” -o permanente- contra el COVID-19, que en principio se pensaba que duraba solo unos 6 meses aproximadamente. Afirman que están observando el virus SARS-Cov-2 induce a la creación de “células de memoria”.

En conversación con ABC Cardinal, el Dr. Balmelli habló al respecto y señaló que estos informes, si bien no son simples evidencias, requieren de mayor certificación para poder concluir que existe una inmunidad permanente. Asimismo, indicó que, a su parecer, no se está instalando aún el tema en el debate mundial para evitar una falsa sensación de seguridad. “A lo mejor tiene un efecto todavía de prevención que dé falsa seguridad para que no ocurra lo que pasa en otros países y se relajen medidas”, sostuvo.

Lea más: Los anticuerpos perduran 12 meses después y aumentan con la vacuna

Igualmente, el infectólogo indicó que se deben tomar “recaudos epidemiológicos” sobre el tema a fin de evitar nuevas olas de la enfermedad, considerando que hay zonas en el mundo donde existe aún una circulación del virus. Acotó que hay que tener cautela mientras la mayor parte de la población no esté inmunizada porque ya padeció el nuevo coronavirus o recibió la dosis antiCOVID.

“Mientras un alto porcentaje de la población no esté inmunizada en forma natural o a través de la vacuna, hay que tener recaudos epidemiológicos”, subrayó.

Dio como ejemplo la situación que se vive en Chile, donde -según indicó- sufren nuevos embates epidemiológicos por la falsa sensación de seguridad que se originó por la vacunación masiva, considerando que desencadenó en la flexibilización del cumplimiento de las medidas sanitarias. “En Chile empezaron a vacunar con Coronavac y la gente tuvo una falsa expectativa de seguridad con la primera dosis. Haberse inmunizado con una primera dosis es una inmunización parcial”, declaró.

El Dr. Balmelli también indicó que resulta complicado determinar la cantidad de personas inmunizadas contra el virus que fueron afectadas por la enfermedad de forma asintomática, por lo que dio a entender que la vacunación debe seguir siendo el camino para brindar la inmunización.

Lea más: EEUU se acerca a los 600.000 muertos y en Chile piden cuarentena más severa

Así también, refirió que la respuesta inmune es superior en una persona que haya sido infectada y luego recibió la dosis antiCOVID. “Está totalmente demostrado que aquel individuo que tuvo la infección natural y luego es inmunizado, el impulso o el estímulo inmunológico es mucho mayor que el individuo inmunizado sin infección previa”, sostuvo.

En otro momento, el profesional de la salud indicó que la mayoría de las muertes a causa del nuevo coronavirus se dan por una deficiente atención médica.

Aplicación de AstraZeneca, ¿existen riesgos?

Con respecto a efectos adversos de la aplicación de la vacuna AstraZeneca, indicó que, antes de “satanizar” el biológico, se debe dilucidar un caso para determinar si realmente la dosis derivó en complicaciones o fue una coincidencia clínica. “No necesitás mucho tiempo dilucidar si fue una causal o coincidencia”, declaró.

Lea más: Italia limita el uso de AstraZeneca a mayores de 60 años

En Italia se determinó esta semana que solamente las personas mayores de 60 años recibirán la dosis de AstraZeneca. Esto ocurrió luego de que una mujer joven haya muerto por complicaciones de salud tras inocularse con dicho biológico y debido a que no comunicó que contaba con algunos factores clínicos que podrían incidir ante la aplicación de la vacuna.