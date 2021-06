Habilitaciones y registros vencen el 30 de junio: esta vez no hay prórroga

Florencio Vargas, director operativo y de control de la Patrulla Caminera, señaló que, a diferencia del año pasado, este año no habrá más prórrogas para el vencimiento de la habilitación y el registro. Los documentos vencen el 30 de junio y todos los conductores deben renovarlo, dijo.

No obstante, resaltó que eso no significa que el 1 de julio saldrán “a cazar” conductores, sino que realizarán tareas preventivas y tendrán cierta tolerancia, pero, aun así, no se extenderán los plazos.

Municipios podían pedir extensión

Vargas explicó que los municipios, apelando a la autonomía, podían solicitar extensión de sus plazos, pero la única municipalidad que hizo la solicitud fue la de San Lorenzo. En esta ciudad las habilitaciones vencían en abril, por lo que de todos modos la extensión es solamente hasta el 30 de junio.

El director dijo que solo hasta el 16 de enero tenían la posibilidad de ir prorrogando los plazos de vencimiento, pero hoy en día ya no tienen decreto en el cual respaldarse para la prórroga.

Aseguró que cuando un municipio comunica la resolución de extensión, dan una orden a nivel país. Esto significa que si uno transita por las rutas del país con la extensión de plazo del municipio al que pertenece por ejemplo su habilitación, la Patrulla Caminera debe tolerar esta extensión cuando detiene el vehículo para control.

Informarán a través de su página

Recomendó a la gente mirar la “fanpage” de la Patrulla Caminera en Facebook (Patrulla Caminera del Paraguay), donde estarán subiendo un recordatorio para la ciudadanía, de manera a que puedan poner al día sus habilitaciones y registros hasta el 30 de junio.

La multa por habilitación vencida es de 5 jornales (un jornal es de G. 84.000), en tanto que para el registro de conducir vencido la multa es de 10 jornales.